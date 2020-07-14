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Ключи от собственных квартир получили 39 многодетных семей Слуцка

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40-квартирный жилой дом построили специально для многодетных семей по улице Зеленой в Слуцке. 14 июля в торжественной обстановке новоселам вручили ключи от их собственного жилья.

В семье слутчан Екатерины и Александра Максаковых подрастают 5 деток.

— Живем, как в сказке: 4 сыночка и лапочка-дочка, — улыбается мама Екатерина.

14 июля для многодетной семьи большой праздник:  с помощью господдержки родители смогли построить сразу 2 двухкомнатные квартиры для своей большой и дружной семьи.

— Для нас это событие огромной важности! До этого мы жили с бабушкой на две комнаты — в тесноте, да не в обиде. Но дети всегда мечтали о собственном уголке, поэтому в свои комнаты сами выбирают мебель, шторы, обои. Мы с супругом тоже активно планируем ремонт. Мечтаем о шикарной кухне, чтобы можно было собираться на ужин всей большой и дружной семьей, — рассказывает Екатерина Максакова.

Вместе с семьей Максаковых обладателями собственных квадратных метров стали еще 38 многодетных семей Слутчины. Кирпичную пятиэтажку возвели в самом молодом и активно развивающемся микрорайоне города — Чехова. В доме по 20 двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Поздравить новоселов с праздником и вручить им ключи от новых квартир приехал заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич.

— Самая главная радость для любой семьи — это собственное жилье. 139 квартир в этом году уже получили многодетные родители Слуцка. Еще 420 квартир останется построить до конца 2020-го. Думаю, с помощью государства Слуцкий райисполком справится с этой задачей, — отметил Иван Станиславович. — В целом на Минщине 18 500 многодетных семей, из них в улучшении жилищных условий нуждаются 8500. С каждым годом  цифра растет. О чем это говорит? О том, что сегодня главный стимул для многодетной семьи — строительство жилья. И я уверен, что в Минской области делается все, чтобы поручение Главы государства по строительству жилья для многодетных семей выполнялось в полной мере.

Многодетным семьям вручили ключи, и новоселы тут же отправились осматривать свои квартиры. Посмотреть на жилье изнутри решил и заместитель председателя Миноблисполкома.

— Хорошие, просторные квартиры. Главное — светлые, — отметил Иван Маркевич.

— Мы сейчас пришли к тому, что не перегружаем новое жилье типовыми ванными, мойками на кухне. Все равно каждый жилец хочет сделать квартиру под себя, — пояснил председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский.

Впрочем, новостройку сдали с частичной отделкой. В квартирах выполнена шпатлевка стен и потолков, стоят межкомнатные двери, в туалете установлены новые унитазы. Жильцам достаточно сделать небольшой косметический ремонт. Обладательница новой квартиры Екатерина Жданович как раз решает вопрос, в какой из двух комнат обустроить детскую для своих двоих сыновей и дочки, как расставить мебель на кухне.

— Боялась, что кухня будет маленькая. Но оказалось — 9 квадратных метров. Как раз хватит места и  обеденный стол поставить. Думаю, закажем гарнитур в бежевых тонах, — делится планами  многодетная мама. — Если честно, пока не верится, что это наша квартира. Обзавелись мы собственным жильем достаточно быстро, теперь вот будем обживаться.

Екатерина Елисеева, mlyn.by

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