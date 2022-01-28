Кочанова: белорусы поддерживают основные стратегические направления развития государства
Белорусы поддерживают основные стратегические направления развития государства, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БелТА.
«В последние годы наши люди стали более политизированными. Они заинтересованы в том, что происходит не только внутри, но и за пределами страны, — сказала Наталья Кочанова. — И, когда мы начинали работать над проектом Конституции, я не видела такой активности граждан, как сейчас, когда уже был представлен на обсуждение обновленный проект Основного закона. Они действительно включились в его обсуждение».
Спикер подчеркнула, что белорусы поддерживают тот курс, который проводится Беларусью. «Самое главное, сколько мы работаем с людьми, ни у кого не было предложений изменить наши основные стратегические направления. То есть социальную направленность нашего государства, сильную президентскую власть. Это то, о чем говорят люди, — отметила она. — И мы благодарны за то, что сегодня все включились в процесс обсуждения проекта Конституции, потому что это будущее нашей страны, наших детей».