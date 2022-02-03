Кочанова разъяснила обоснованность изменений в законопроект о профилактике правонарушений

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с известным паралимпийцем и мотивационным спикером, членом Конституционной комиссии Алексеем Талаем, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила Наталья Кочанова, встреча с Алексеем Талаем связана в том числе с тем, что ранее он передал обращения граждан насчет разъяснения законопроекта «Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений», одобренного сенаторами на заседании шестой сессии Совета Республики.

«Это не новый законопроект, а внесение изменений и дополнений в существующий. Мы уже проводили совещание по этому вопросу, где еще раз детально рассмотрели изменения, которые были предложены и внесены в этот проект. В очередной раз было подтверждено, что в этом документе никаких серьезных изменений внесено не было — чисто технические правки, которые необходимо было внести. Также были учтены предложения от Министерства внутренних дел, поскольку правоохранители видели: есть вопросы, которые нужно урегулировать, исходя из обращений граждан», — пояснила спикер верхней палаты.

Для разъяснений на встрече присутствовали депутаты Палаты представителей, представители МВД и Совета Республики. «Мы сегодня доведем до вас те изменения, которые были внесены в этот закон. Ни в коей мере это не ограничит наших граждан, наоборот, это об их защите», — подчеркнула Наталья Кочанова.

«Мы всегда очень рады встречаться и общаться с человеком, который действительно отслеживает повестку, глубоко погружен в процессы. Наталья Ивановна — добрый друг и соратник. Как представитель в том числе общественных структур, объединений, фондов, могу донести до нее волнующие граждан моменты. Думаю, эти встречи будут традиционными. Это очень полезно для нашего общества и государства», — сказал Алексей Талай.

Паралимпиец акцентировал внимание на предстоящем референдуме. Он особо отметил ст.47 в проекте Основного закона, согласно которой государство реализует политику социальной интеграции инвалидов, создания доступной среды и улучшения качества их жизни, поддержки семей с инвалидами. «То, что мы говорим об этом на самом высоком уровне, отражаем в Конституции, очень серьезный показатель зрелости белорусского народа. В том числе это сигнал другим странам и народам, насколько сегодня в Республике Беларусь этой категории граждан уделяется внимание, создаются условия для их интеграции, чтобы они могли найти себя и социализироваться, — заявил он. — Наша страна сохраняет свою социальную направленность. Сегодня с уверенностью можно сказать: обновленная Конституция есть продолжение наших добрых традиций. Повестка внутри страны и международная обстановка диктуют нам необходимость меняться, укрепляться по линии суверенитета, защиты национальных традиционных ценностей».