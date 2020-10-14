Когда мама — директор. Как Олеся Русецкая совмещает семью и работу

Когда Олеся Русецкая уходит на работу, ее дети только просыпаются. Когда возвращается домой, они уже готовятся ко сну. К такому рабочему графику самого родного человека ребята привыкли. Они понимают: их мама так много трудится, потому что она — директор.

Олеся Русецкая возглавляет ОАО «Шацк». Она, к слову, единственная женщина среди руководителей сельхозпред-приятий в нашем районе. На эту должность Олесю Сергеевну назначили в феврале нынешнего года, но стаж ее работы в сельхозорганизации составляет 12 лет. Начинала как техник-нормировщик, позже работала экономистом, бухгалтером, главным бухгалтером. Признается, что долгих раздумий по поводу новой должности не было. Главную поддержку она получила от своей семьи.

— Это и есть мой источник сил для новых начинаний, — говорит Олеся Русецкая. — У меня замечательный, понимающий муж Владимир, который трудится механизатором в ОАО «Шацк». И нашими детьми я по праву могу гордиться.

К слову, в агрогородок Шацк женщину привела любовь. Она родилась и выросла в России на берегу Черного моря. Однажды приехала ненадолго в Минск. В столице познакомилась с будущим мужем. И переехала на Пуховщину.

Олеся Сергеевна — многодетная мама. Когда я перевожу наш разговор на семейную тему, замечаю, как у собеседницы теплеет взгляд. Она с особым трепетом рассказывает о детях. Старшей дочке Екатерине — 16 лет. В следующем году она заканчивает школу. С вопросом, куда поступать, Катя уже определилась. Девушка упорно трудится над тем, чтобы стать студенткой медицинского университета. В ее дневнике практически все «девятки» и «десятки».

Двенадцатилетняя Милана тоже радует родителей успехами в учебе и спорте. Младшему сыну Богдану — шесть лет. В следующем году он пойдет в первый класс.

— Старшая дочь Катя — моя незаменимая помощница, — продолжает Олеся Сергеевна. — Я в семье воспитывалась одна, поэтому мне особенно приятно наблюдать за теплыми взаимоотношениями между сестрами и братом. Мы с мужем приучили детей к самостоятельности. Разрешаем им практически все и видим отдачу.

Олеся Русецкая на личном опыте убедилась, что из-за работы в сельском хозяйстве времени побыть с семьей часто не хватает. Оттого каждый миг, проведенный с родными, становится еще ценнее.

Октябрь — один из любимых месяцев семьи Русецких. Он дает повод дважды признаться в любви любимой маме: на День матери и в день ее рождения.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.