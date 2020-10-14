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Когда мама — директор. Как Олеся Русецкая совмещает семью и работу

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Когда Олеся Русецкая уходит на работу, ее дети только просыпаются. Когда возвращается домой, они уже готовятся ко сну. К такому рабочему графику самого родного человека ребята привыкли. Они понимают: их мама так много трудится, потому что она — директор.

Олеся Русецкая возглавляет ОАО «Шацк». Она, к слову, единственная женщина среди руководителей сельхозпред-приятий в нашем районе. На эту  должность Олесю Сергеевну назначили  в  феврале нынешнего года, но стаж ее работы в  сельхозорганизации составляет 12 лет. Начинала как техник-нормировщик, позже работала экономистом, бухгалтером, главным бухгалтером. Признается, что долгих раздумий по поводу новой должности не было. Главную поддержку она получила от своей семьи.

— Это и есть мой источник сил для новых начинаний, — говорит Олеся Русецкая. — У меня замечательный, понимающий  муж Владимир, который трудится механизатором в ОАО «Шацк». И нашими детьми я по праву могу гордиться.

К слову, в агрогородок Шацк женщину привела любовь. Она родилась и выросла в России на берегу Черного моря. Однажды приехала ненадолго  в Минск. В столице познакомилась с будущим мужем. И переехала на Пуховщину.

Олеся Сергеевна — многодетная мама. Когда я перевожу наш разговор на семейную тему, замечаю, как  у собеседницы теплеет взгляд.  Она с особым трепетом рассказывает о детях. Старшей дочке Екатерине  —  16 лет.  В следующем году она заканчивает школу. С  вопросом, куда поступать, Катя уже определилась. Девушка упорно трудится над тем, чтобы стать студенткой медицинского университета. В ее дневнике практически все  «девятки» и «десятки».

Двенадцатилетняя Милана тоже радует родителей успехами в учебе и спорте. Младшему сыну Богдану — шесть лет. В следующем году он  пойдет в первый класс.

—  Старшая дочь Катя — моя незаменимая помощница, — продолжает Олеся Сергеевна. — Я в семье воспитывалась одна, поэтому мне особенно приятно наблюдать за теплыми взаимоотношениями между сестрами и братом. Мы с мужем приучили детей к самостоятельности.  Разрешаем им практически все и видим  отдачу.

Олеся Русецкая на личном опыте убедилась, что из-за работы в сельском хозяйстве  времени побыть с семьей часто не хватает.  Оттого каждый миг, проведенный с родными, становится еще ценнее.

Октябрь — один из любимых месяцев семьи Русецких. Он дает повод дважды признаться в любви любимой маме: на День матери и в день ее рождения.

Екатерина   ВЕРНИКОВСКАЯ.

 

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