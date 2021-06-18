Когда машину поставили на учет? Узнать все об авто теперь можно на сайте налоговой

На сайте Министерства по налогам и сборам появился новый электронный сервис «Сведения о транспортных средствах». Он находится в «Личном кабинете». Подробности МЛЫН.BY рассказали в ИМНС по Минской области.

В новом сервисе находится информация о марке/модели, типе, годе выпуска, регистрационном знаке, дате постановки на учет в ГАИ МВД, дате снятия с учета в ГАИ МВД зарегистрированных транспортных средств. При этом, информация касается тех машин, которые были выпущены начиная с 1992 года и зарегистрированы за физлицом в ГАИ МВД по состоянию на 01.01.2021.

В случае если плательщик — физическое лицо нашел в своем «Личном кабинете» несоответствие (отсутствие) сведений о транспортных средствах, то для уточнения информации ему необходимо обращаться в регистрационное подразделение госавтоинспекции.

В ИМНС напомнили, что уплата транспортного налога производится на основании извещения, вручаемого плательщику налоговым органом.

В 2021 году физлица, имеющие авто, являющиеся объектом налогообложения транспортным налогом, должны будут не позднее 15 декабря уплатить авансовый платеж в размере одной базовой величины, а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла — в размере 20 бел. руб. за каждый объект налогообложения.

Извещения на такие платежи будут направлены налоговыми органами не позднее 1 ноября 2021-го.

При этом тем, кто имеет доступ к «Личному кабинету», такие извещения будут направлены только в электронном виде без их дублирования на бумажном носителе и отправки почтой.

Тем, кто также имеет доступ к «Личному кабинету», но при этом не использует его возможности, рекомендуется обратиться в налоговый орган, чтобы получить извещения по почте.

Войти в «Личный кабинет» можно с помощью индивидуального логина и пароля, которые присваивают налоговые органы. За регистрацией можно обратиться в любую ближайшую налоговую инспекцию, независимо от места проживания или регистрации в качестве плательщика (при себе необходимо иметь паспорт).