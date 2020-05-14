Когда построят межрегиональный мусорный полигон в нашем районе

Один из первых межрегиональных мусорных полигонов в Беларуси планируют построить до конца 2022 года. Он будет находиться в Пуховичском районе. Какие объекты появятся на площадке, а также какая судьба ждет остальные свалки, корреспонденту МЛЫН.BY рассказал директор Пуховичского «Жилтеплосервиса» Алексей Бресский.

Руководитель предприятия отметил, что полигон рассчитан на обслуживание сразу двух районов: Пуховичского и Червенского.

— В связи с понятными обстоятельствами процесс немного затормозился. Тем не менее, все государственные документы уже готовы. Сейчас ждем объявления тендера на выбор подрядчика для проектирования и строительства полигона, — уточнил Алексей Бресский.

В конечном итоге на площадке появится полигон для захоронения остатков бытовых отходов, а также линия сортировки для извлечения вторичных материальных ресурсов. Также предусмотрено место для компостирования остатков растений. Предполагается, что строительные отходы также будут перерабатываться.

— Отмечу, что комплекс будет возведен по всем современным экологическим стандартам и будет отвечать нормам Европейского союза. Проектная мощность межрегионального полигона — примерно 40 тысяч тонн коммунальных отходов в год, — отметил директор Пуховичского «Жилтеплосервиса».

Сейчас в районе действует два полигона для бытовых отходов. После открытия межрегиональной площадки, их в течение года рекультивируют. То же самое ждет свалки Червенского района. А вот мини-полигонов на Пуховщине не осталось — последний ликвидировали в далеком 2012-м.

Как мы сообщали ранее, финансирование будущего полигона уже определено. Средства на реализацию проекта предоставит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Объем составит 5 млн евро. Определено и софинансирование в размере 2 млн евро в рамках инициативы «Восточноевропейское партнерство по вопросам энергоэффективности и экологии».

Дополнительно

О возведении межрегионального полигона стало известно еще в июне 2018-го. Тогда Президент Беларуси подписал соответствующий указ. Отметим, что такого рода площадка в Минской области появится впервые. Вероятно, что в будущем практика строительства межрегиональных полигонов распространится на весь центральный регион и страну.

Фото: архив БЕЛТА

Источник: Млын.бай