Когда пройдет заседание комиссии по вопросам занятости населения Пуховичского района?

Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Пуховичского района состоится 24 февраля с 15.00 до 16.00 в здании Пуховичского райисполкома по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 47, каб. 202.

Дополнительную информацию можно получить у секретаря комиссии по телефонам: 4-56-50, 5-18-39, e-mail: kszn@pukhovichi.gov.by, 222827, г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, 22а.