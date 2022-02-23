Коротко о разном 

Когда пройдет заседание комиссии по вопросам занятости населения Пуховичского района?

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Заседание постоянно действующей  комиссии  по  координации  работы  по  содействию  занятости  населения  Пуховичского   района   состоится  24  февраля  с 15.00 до 16.00  в  здании  Пуховичского   райисполкома  по  адресу:   г.  Марьина  Горка,  ул. Ленинская, д. 47, каб. 202.

Дополнительную  информацию  можно  получить у  секретаря комиссии по телефонам: 4-56-50, 5-18-39, e-mail: kszn@pukhovichi.gov.by,  222827, г. Марьина Горка, ул.  Новая Заря, 22а.

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