Когда счет идет на секунды: У каждого спасателя есть своя история…

Ежегодно 19 января свой профессиональный праздник отмечают белорусские спасатели. В их рядах и работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, которые невзирая на праздники и выходные дни, погоду и время суток, приходят на помощь к людям, попавшим в беду.

В 2021 году сотрудниками Пуховичского РОЧС было спасено 14 человек, находившихся под угрозой гибели на пожарах, в результате дорожно-транспортных происшествий, заблудившихся в лесу…

Так, начальник караула ПАСЧ №1 города Марьина Горка Дмитрий Мозгов и водитель Александр Горецкий долго будут помнить свой выезд по сигналу о произошедшей осенью прошлого года на трассе М-5 вблизи деревни Крупки автоаварии. Легковая автомашина «Ауди» на большой скорости сбила проходящую по пешеходному переходу девушку и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной «Фольксваген ». Пред глазами спасателей предстала печальная картина: недвижимое тело на асфальте, искореженный металл автомашин.

Сразу бросились на помощь девушке и в результате проведенной сердечно-мышечной реанимации удалось, как говорится, запустить ее сердце. Скорая помощь забрала потерпевшую.

Из автомашины «Ауди» раздавались стоны. Дмитрий и Александр с помощью гидравлического инструмента деблокировали зажатого металлом водителя, которому посчастливилось выжить.

Двери «Фольксвагена» заклинило, но считанные минуты понадобились, чтобы вырезать крышу искореженного автомобиля и вытащить пассажира, а затем достать и водителя. К сожалению, автоавария для них оказалась смертельной.

Буквально от считанных секунд зависела жизнь одного из жителей частного дома. Хозяин отравился угарным газом, возникшим в результате произошедшего на веранде возгорания. Приехавшие из ПАСЧ «Дубровка» командир отделения Денис Дмитриев со своими товарищами Денисом Романовичем и Вадимом Рыбаком, используя аппараты со сжатым воздухом, вошли в дом и сквозь дым смогли заметить лежавшего на полу мужчину. Одев на него маску с подачей воздуха, они вынесли потерпевшего на улицу и передали медикам.

А порой на спасение человека уходят часы кропотливой работы. Так, отделению ПАСЧ № 1 г. Марьина Горка под руководством Леонида Токорева осенью прошлого года пришлось искать заблудившуюся в лесу пожилую женщину, которая утром ушла за грибами и днем не вернулась. Найти потерявшуюся в лесной глуши удалось поздней ночью.

Андрей МАЗАНИК.