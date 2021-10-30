Когда состоится день открытых дверей в Военной академии?

30 октября 2021 года в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится «День открытых дверей».

В ходе проведения мероприятия будет разъяснен порядок приема и обучения в Военной академии, проведена экскурсия по факультетам, музею военной техники, предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами обучения и проживания.

По информации Пуховичского военного комиссариата.

Подготовил Станислав БЕЛОУСОВ.