«Колес меньше – опасности больше!»: ГАИ уделит внимание любителям мототранспорта

С начала года на автодорогах Минской области произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных механических транспортных средств, в которых 4 человека погибли 27 – получили травмы различной степени тяжести. 17 ДТП произошли по вине водителей мототранспорта.

Проверки по фактам ДТП показали, что одним из основных факторов, оказывающих влияние на тяжесть последствий, является отсутствие водительских прав у мотоциклистов, лихачество и превышение скорости, управление ТС в состоянии опьянения, а также несоблюдение требований об использовании мотошлемов.

И ниже приведенные примеры, тому подтверждение:

26.04.2020г. около 19.35 в к.п. Нарочь Мядельского района, местный житель 1986 г.р., не имея права управления транспортным средством (в/у не получал), управляя мотоциклом «Racer» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на бордюрный камень. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Также известно, что данный правонарушитель управлял мотоциклом без мотошлема.

15.05.2020г. около 17.00 в г.Борисове, местный житель 1996 г.р., не имея права управления транспортным средством, двигаясь на мотоцикле «Кавасаки», неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание мотоцикла. Мотоциклист – «бесправник» с полученными травмами госпитализирован.

Также в эти сутки произошло ДТП с несовершеннолетним водителем мотоцикла. Около 9 вечера вблизи д.Кулики Червенского района, несовершеннолетний минчанин, 2006 г.р., управляя мотоциклом «Салют», совершил наезд на несовершеннолетнюю местную жительницу, 2005 г.р., которая шла в попутном направлении. В результате ДТП девочка с серьёзными травмами была госпитализирована.

Это происшествие, да и ряд других, где за рулем оказываются несовершеннолетние, говорит не только о виновности самих водителей, но и беспечности и безответственности со стороны взрослых. Родители могут при помощи существующих технических средств или мобильных приложений, даже находясь на расстоянии, знать где находятся их дети, а также повлиять на недопущение подобных фактов.

08.06.2020г. около 15.40 в г. Борисове местный житель 1993 г.р., не имея права на управление данным т/с, двигаясь на мотоцикле «Кавасаки ZX 600», неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил попутное столкновение с автомашиной «Мицубиси L200», под управлением водителя, 1979 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла с полученными телесными повреждениями доставлен в больницу.

С целью профилактики ДТП с участием мототранспорта, минимизации негативных проявлений в сфере обеспечения дорожной безопасности, предупреждения фактов агрессивного вождения, снижения рисков совершения ДТП с участием и по вине водителей двухколесных транспортных средств c 21 по 25 июня текущего года на территории Минской области Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию под девизом: «Колес меньше – опасности больше!».

В период акции организованы встречи с руководителями мотоклубов, водителями мототранспорта, где стражи дорог проводят широкую профилактическую работу, приводя примеры аварий и фото с мест ДТП с участием мотоциклистов и разъяснением последствий и причин указанных происшествий.

Госавтоинспекторы совместно с участковыми инспекторами милиции, инспекторами по делам несовершеннолетних ОВД, добровольными дружинниками и корреспондентами СМИ осуществляют рейдовые группы по пресечению грубых нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, таких как – нетрезвое состояние, управление транспортными средствами, не имея на это права, лихачество, а также выявлению конструктивно измененных и незарегистрированных в установленном порядке мотоциклов и других механических двухколесных транспортных средств. Маршруты патрулирования нарядов милиции приближены к местам наиболее вероятного передвижения указанной категории участников дорожного движения.

Также, владельцам транспортных средств разъясняется порядок получения водительского удостоверения категории «АМ», «А1», «А» и постановки мотоциклов, мопедов на учет и снятия с него, прохождения государственного технического осмотра, необходимость обязательного страхования. Озвучивается административная и уголовная ответственность за нарушение ПДД.

К сведению водителей! Движение на мототранспорте на одном колесе, а также, когда водитель не держится за руль или же не держит ноги на подножках — влечет наложение штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления ТС сроком до 6 месяцев или без лишения.

Также, действия водителя, вынудившие других участников дорожного движения изменять скорость, направление или принимать иные меры по обеспечению безопасности движения грозит наложением штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением управления ТС до 2-х лет или без такого лишения.

Госавтоинспекция напоминает!

Действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности (ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь).

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин (ст.18.19 КоАП Республики Беларусь).

Во избежание дорожно-транспортных происшествий ГАИ Минской области области настоятельно рекомендует водителям механических двухколесных транспортных средств соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге!

Также, ГАИ обращается к гражданам и просит пресекать попытки управления мотоциклами, мопедами, скутерами людьми без права управления, в состоянии опьянения, если не удается это сделать своими силами – звоните и сообщайте на телефонную линию 102!

ОГАИ Пуховичского РОВД.