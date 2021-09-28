На территории Пуховичского района пройдет акция «Колес меньше – опасности больше!» с 28 по 30 сентября 2021 года.

Анализ аварийности на автодорогах Пуховичского района свидетельствует о том, что проблема недостаточного уровня дисциплинированности велосипедистов, водителей мотоциклов и мопедов(скутеров) по-прежнему остается актуальной и нередко является причиной либо сопутствующим фактором совершения дорожно-транспортных происшествий.

Проверки по фактам ДТП показали, что одним из основных факторов, оказывающих влияние на тяжесть последствий, является отсутствие водительских прав у мотоциклистов, лихачество и превышение скорости, управление ТС в состоянии опьянения, а также несоблюдение требований об использовании мотошлемов.

И нижеприведенный пример, тому подтверждение:

26.05.2021 около 18.20 часов в д. Первый Май Пуховичского района, местный житель 1993 г.р., не имея права управления транспортным средством (в/у не получал), управляя мопедом «Navigator» в состоянии алкогольного опьянения, при осуществлении маневра левого поворота не убедился в безопасности дорожного движения попутных транспортных средств, в результате чего столкнулся с движущимся попутным транспортным средством. В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения. Также известно, что данный правонарушитель управлял мопедом без мотошлема.

С целью профилактики ДТП с участием мототранспорта, минимизации негативных проявлений в сфере обеспечения дорожной безопасности, предупреждения фактов агрессивного вождения, снижения рисков совершения ДТП с участием и по вине водителей двухколесных транспортных средств c 28 по 30 сентября т.г. на территории Пуховичского района Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию под девизом: «Колес меньше – опасности больше!».

В период акции организованы встречи с руководителями мотоклубов, водителями мототранспорта, где стражи дорог проводят широкую профилактическую работу, приводя примеры аварий и фото с мест ДТП с участием мотоциклистов и разъяснением последствий и причин указанных происшествий.

Госавтоинспекторы совместно с участковыми инспекторами милиции, инспекторами по делам несовершеннолетних ОВД, добровольными дружинниками и корреспондентами СМИ осуществляют рейдовые группы по пресечению грубых нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, таких как – нетрезвое состояние, управление транспортными средствами, не имея на это права, лихачество, а также выявлению конструктивно измененных и незарегистрированных в установленном порядке мотоциклов и других механических двухколесных транспортных средств. Маршруты патрулирования нарядов милиции приближены к местам наиболее вероятного передвижения указанной категории участников дорожного движения.

К сведению водителей! Движение на мототранспорте на одном колесе, а также, когда водитель не держится за руль или же не держит ноги на подножках

— влечет наложение штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления ТС сроком до 6 месяцев или без лишения.

Также, действия водителя, вынудившие других участников дорожного движения изменять скорость, направление или принимать иные меры по обеспечению безопасности движения грозит наложением штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением управления ТС до 2-х лет или без такого лишения.

Госавтоинспекция напоминает!

Статья 18.15. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)

1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации до 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха включительно —

влечет наложение штрафа в размере ста базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

2. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации свыше 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, —

влекут наложение штрафа в размере двухсот базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

3. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, —

влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

4. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, —

влечет наложение штрафа в размере двухсот базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

Статья 18.14. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 БВ. Те же действия, совершенные повторно в течение года влекут наложение штрафа от 20 до 50 БВ (ст.18.19 КоАП Республики Беларусь).

Часть 1 Статья 18.20 Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом.

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3БВ.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий отдел ГАИ Пуховичского района настоятельно рекомендует водителям механических двухколесных транспортных средств соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге!

Также, ГАИ обращается к гражданам и просит пресекать попытки управления мотоциклами, мопедами, скутерами людьми без права управления, в состоянии опьянения, если не удается это сделать своими силами – звоните и сообщайте на телефонную линию 102!

ОГАИ Пуховичского РОВД