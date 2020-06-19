Конкурсная деятельность занимает важное место в работе Центра творчества детей и молодежи “Світанак”. Для его воспитанников — это отличный способ проявить себя, для педагогов — убедиться в том, что вместе со своими учениками они движутся в правильном направлении. Трудно перечислить количество конкурсов, в которых в течение прошедшего учебного года принимали участие учащиеся учреждения дополнительного образования. Выступления юных талантов были представлены в самых разных творческих номинациях: вокал, хореография, театр, художественное слово, изобразительное искусство, разнообразные виды декоративно-прикладного творчества. И успехи впечатляют. Коллекцию наград Центра творчества детей и молодежи “Світанак” пополнили 180 дипломов конкурсов областного, республиканского и международного уровня!

В силу сложившихся обстоятельств многие конкурсы в этом году проходили в онлайн-режиме. Благодаря этому в последние, сложные в эпидемиологическом плане месяцы учебного года, приходили новости, которые радовали и детей, и взрослых.

В апреле учащиеся театральной студии “Зазеркалье“, вокальной студии ”Пою с душой“, объединения по интересам ”Эстрадный вокал” приняли участие в проходившем в Санкт-Петербурге Международном конкурсе-фестивале в области исполнительского искусства “Территория успеха”, организатором которого стала Европейская Ассоциация культуры. По итогам конкурса Виктория Дильман и Александр Войтюк (театральная студия “Зазеркалье”) получили Гран-при, лауреатами I степени стали 14 учащихся, лауреатами II степени — 6.

Также учащиеся театральной студии “Зазеркалье” и объединения “Эстрадный вокал” приняли участие в конкурсе Digi-Form-Art Spring Contest of XVI International Culture Caravan 2020, проходившем в польском городе Волин. Он собрал 948 участников из 21 страны. Юные пуховчане получили 4 диплома лауреата 1-й степени, 5 дипломов лауреата 2-й степени, 3 диплома лауреата 3-й степени.

В преддверии Дня Победы учащиеся, занимающиеся в объединениях декоративно-прикладного творчества, приняли участие в международном конкурсе-фестивале, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Память сквозь века», организованном Европейской Ассоциацией Культуры. Учащиеся центра “Світанак” достойно представили нашу страну и наш город: Гран-при конкурса была удостоена Дарья Мананкова (народная студия “Марьинка”). Кроме этого, копилку наград пополнили 13 дипломов лауреатов 1-й степени. Получили их воспитанники многих творческих студий и объединений по интересам декоративно-прикладного направления, работающих в настоящее время в центре “Світанак”.

Одним из знаковых является областной конкурс-фестиваль детского творчества “Майский фест”, организатором которого выступает главное управление по образованию Минского облисполкома. И здесь учащаяся объединения по интересам “Пою с душой” Софья Токмачева стала лауреатом 3-й степени в номинации “вокал”.

У всех победителей — свои наставники, которые помогают раскрываться способностям. Призовые места на различных конкурсах завоевывали ученики педагогов Елены Карыткиной, Натальи Хадыко, Инны Лойко, Екатерины Гнатюк, Татьяны Харитончик, Ларисы Гневчинской, Юлии Валуевой, Людмилы Размыслович, Инны Скорой, Ирины Гурецкой. Их опыт показывает, что рядом с талантливыми педагогами обязательно раскроются таланты детей.

Наступило время летних каникул. Но творческая деятельность в центре “Світанак” не прекращается. Его воспитанники продолжают готовиться к различным республиканским и международным творческим состязаниям. А детям из различных населенных пунктов нашего района педагоги центра предлагают принять участие в организованных ими онлайн-конкурсах и проектах, с условиями которых можно ознакомиться на официальном сайте центра творчества gudo-svitanak.by и на страницах в социальных сетях “ВКонтакте”, “Одноклассники” — “Svitanak-mg”.

Наталья ПАРХОМЧИК.