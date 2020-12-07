Коллектив нотариальной конторы района отметил День юриста

В мире юриспруденции немало значимых для общества профессий. В их числе и нотариусы, которые 6 декабря отметили профессиональный праздник.

О том, каким стал 2020 год для белорусских нотариусов, и что ожидает в ближайшем будущем, мы говорили с заведующим нотариальной конторой Пуховичского района Ириной Дымовой.

— Во-первых, уходящий год был юбилейным для нотариата, — говорит Ирина Николаевна. — Белорусской нотариальной палате исполнилось 25 лет. Юбилей — это повод подвести итоги и наметить планы на будущее. В числе основных задач, стоящих перед нашими специалистами — совершенствование качества нотариального обслуживания, обеспечение его максимальной доступности.

В 2020 году были приняты некоторые важные изменения в законодательство страны. Так 29 июня Глава государства подписал Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности». В нем немало нового. В частности, определяется особый статус нотариального акта как документа, являющегося законным и достоверным подтверждением прав, обязанностей и фактов, имеющих юридическое значение, удостоверенных в этом нотариальном акте.

1 июня текущего года вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, согласно которым были введены два нотариальных действия, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению: Соглашение о разделе имущества , являющегося общей совместной собственностью супругов, и Соглашение о детях.

Нотариат в нашей стране работает по принципу самофинансирования. И при этом проводит немало акций, в рамках которых определенные категории граждан могут получить услуги бесплатно. Так Белорусская нотариальная палата решила поддержать медицинских работников, участвующих в оказании помощи пациентам с COVID-19, и приняла решение об освобождении их от уплаты нотариального тарифа по ряду совершаемых нотариальных действий. Также мы проводим немало бесплатных консультаций, приуроченных к различным датам. Они пользуются популярностью у наших граждан: в такие дни принимаем по 25-27 человек.

Немало изменений в нашей работе принесет 2021 год. В частности, с сельских исполнительных комитетов снимается обязанность удостоверять доверенности, завещания. С нового года это будут делать нотариусы, выезжая в сельские населенные пункты. Нотариат готов к переменам.

Количество нотариальных действий растет с каждым годом. Для того, чтобы качественно оказывать помощь нашим гражданам, нужно быть настоящим профессионалом. В нотариальной конторе Пуховичского района работает высокопрофессиональная команда нотариусов: Ольга Бадажкова, Ольга Федорович, Ирина Петрусева. Это опытные юристы с хорошей практикой, способные разобраться с самыми непростыми вопросами. Нам всем есть на кого равняться. Мы с благодарностью вспоминаем своих коллег, немало сделавших для становления нотариата в нашем районе: Тамару Жуковскую, Лилию Рухлевич, Раису Ершову, Ирину Бондарь.

Наталья ПАРХОМЧИК.