В трудовых коллективах 

Коллектив нотариальной конторы района отметил День юриста

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Ольга Федорович, Ольга Бадажкова, Ирина Дымова, Ирина Петрусева.

В мире юриспруденции немало значимых для общества профессий. В их числе и нотариусы, которые  6 декабря  отметили профессиональный праздник.

О том, каким стал 2020 год для белорусских нотариусов,  и что ожидает в ближайшем будущем, мы говорили с заведующим нотариальной конторой Пуховичского района Ириной Дымовой.

— Во-первых, уходящий год был  юбилейным для нотариата, — говорит Ирина Николаевна. — Белорусской нотариальной палате  исполнилось 25 лет. Юбилей — это  повод подвести итоги и наметить планы на будущее. В числе основных задач, стоящих перед нашими специалистами  — совершенствование качества нотариального обслуживания, обеспечение его максимальной  доступности.

В 2020 году были приняты некоторые важные  изменения в законодательство страны. Так  29 июня Глава государства подписал Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности».  В нем немало нового. В частности,  определяется особый статус нотариального акта  как документа, являющегося законным и достоверным подтверждением прав, обязанностей и фактов, имеющих юридическое значение, удостоверенных в этом нотариальном акте.

1 июня текущего года  вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, согласно которым были введены два нотариальных действия, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению: Соглашение о разделе имущества , являющегося общей совместной собственностью супругов, и Соглашение о детях.

Нотариат в нашей стране работает по принципу самофинансирования.  И при этом проводит немало акций,  в рамках которых определенные категории граждан могут получить услуги бесплатно. Так  Белорусская нотариальная палата решила поддержать медицинских работников, участвующих в оказании помощи пациентам с COVID-19,  и приняла решение об освобождении их от уплаты нотариального тарифа по ряду совершаемых нотариальных действий. Также мы проводим немало бесплатных консультаций, приуроченных к различным датам.  Они пользуются популярностью у наших граждан: в такие дни принимаем по 25-27 человек.

Немало изменений в нашей работе принесет 2021 год. В частности,  с сельских исполнительных комитетов снимается обязанность удостоверять доверенности, завещания.  С нового года это будут делать нотариусы, выезжая в сельские населенные пункты.  Нотариат готов к переменам.

Количество нотариальных действий растет с каждым годом. Для того, чтобы качественно оказывать помощь нашим гражданам, нужно быть настоящим профессионалом.  В нотариальной конторе Пуховичского района работает высокопрофессиональная команда нотариусов: Ольга Бадажкова, Ольга Федорович, Ирина Петрусева.  Это опытные юристы с хорошей практикой, способные разобраться с самыми непростыми вопросами. Нам всем есть на кого равняться. Мы с благодарностью вспоминаем своих коллег, немало сделавших для становления нотариата в нашем районе:  Тамару Жуковскую, Лилию Рухлевич,  Раису Ершову, Ирину Бондарь.

 

 Наталья ПАРХОМЧИК.

 

 

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