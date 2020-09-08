Коллектив ОАО «Пуховичинефтепродукт» с хорошими результатами подошел к профессиональному празднику

1200 и более автомобилей за сутки заправляются на старейшей автозаправочной станции нашего района, которая расположена в городской черте. Встречают водителей и пассажиров приветливые профессиональные операторы, от общения с которыми остается самое приятное впечатление.

— В нашем коллективе трудится 12 человек, — говорит мастер АЗС Дмитрий Шивяков. — Штат увеличился после того, как несколько лет назад АЗС стала круглосуточной. Члены нашего коллектива добросовестные, исполнительные и, что очень важно, дружные люди, всегда готовые прийти на помощь друг другу.

Ольга Цихоня — одна из операторов АЗС №1. Трудится здесь уже 7 лет. За добросовестное исполнение своих обязанностей и успехи в оказании сервисных услуг к профессиональному празднику она была награждена почетной грамотой предприятия.

— Нынешний год для нас начинался непросто, — рассказывает директор ОАО «Пуховичинефтепродукт» Юрий Лагунчик. — К тому, что в зимние месяцы традиционно снижается потребление топлива, мы, как и другие предприятия страны, оказались вынуждены перестраивать работу в связи с быстро меняющейся эпидемиологической обстановкой. Безусловно, в первую очередь мы постарались обеспечить безопасность операторов АЗС, непосредственно контактирующих с клиентами. Приобрели необходимые средства защиты и профилактики, обеспечили на АЗС возможность дистанцирования, организовали работу сотрудников на удаленном доступе, внедрили проведение совещаний в режиме аудио- и видеоконференций. Клиенты все чаще начали пользоваться для осуществления заправки мобильным приложением DRIVE&PAY.

Из-за последствий коронавируса (закрытия границ, карантинных ограничений, снижения автомобильных потоков и посетителей АЗС) приходилось предпринимать соответствующие меры и вносить корректировки в планы дальнейшей работы предприятия. И основной задачей стала забота о здоровье работников.

Одним из важнейших мероприятий и сложнейшим испытанием в первом полугодии 2020 года была полная реконструкция одной из действующих АЗС в Червенском районе. Несмотря на все сложности, коллектив справился с задачей, и торжественное открытие АЗС состоялось в срок.

— Нужно сказать, что к своему профессиональному празднику мы подошли с хорошими результатами, — говорит Юрий Лагунчик. — Предприятие работает с прибылью, работники получают достойную зарплату, все доведенные целевые прогнозные показатели за 7 месяцев нами выполнены.

И в этом заслуга всего нашего коллектива. Каждый человек на своем месте понимал, что от его труда будет зависеть конечный результат и благополучие предприятия. А, значит, и собственное благополучие, и настроение.

Я благодарен за профессионализм всем нашим работникам. И ветеранам, костяк которых составляют главный инженер Валерий Жишкевич, начальник отдела Раиса Мазаник, юрисконсульт Анна Пчелкина, главный бухгалтер Елена Колесник, и более молодым, но уже опытным: механику Ивану Курленко, инженеру-технологу Евгению Шмерко, мастеру АЗС Дмитрию Шивякову, мастеру Алексею Мигуцкому и многим другим.

В этом году к профессиональному празднику были награждены за многолетний добросовестный труд на предприятии операторы АЗС Елена Швец (благодарность концерна «Белнефтехим»), секретарь приемной Татьяна Заяц (почетная грамота ПО «Белоруснефть») и оператор АЗС Наталья Федоринчик (благодарность ПО «Белоруснефть»).

На Доску почета предприятия были занесены имена ведущего товароведа Татьяны Кондратюк, оператора АЗС Татьяны Савич, уборщика Инны Гуринович.

В связи с профессиональным праздником я поздравляю всех работников предприятия, благодарю каждого за преданность делу, за самоотдачу. Желаю вам, вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, стабильности, спокойствия и, безусловно, множества причин для хорошего настроения.

Елена ШАНТЫКО.