В трудовых коллективах 

Коллектив СПФ «Дричин» увеличил производственные показатели

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Тракторист-машинист Сергей Прачковский.

Александр Бовкунович  пришел на должность директора в сельскохозяйственный производственный филиал “Дричин” нынешним летом, когда  заканчивался первый укос трав и  уже приступили  к уборке рапса. Но первым серьезным экзаменом  для  руководителя  стала уборка  зерновых. И с этим  экзаменом в хозяйстве, нужно сказать,  справились успешно.

Площадь под зерновыми  была одной из самых больших в районе — почти  2000  гектаров. Намолотили 7 тысяч 425 тонн зерна. Самым урожайным оказался озимый тритикале, которого собрали по 49,6 центнера зерна с гектара. А средняя урожайность зерновых составила 37,2 центнера с гектара, что больше прошлогоднего. Комбайнеры   Дмитрий    Рымашевский, Сергей  Дацкевич,   Владимир Мазуренок,  Андрей   Меньков   намолотили больше  тысячи  тонн  зерна.  В числе  тысячников и  водитель  Дмитрий    Мелешко.

Как   известно,   растениеводческая отрасль обеспечивает кормами животноводческую. В этом году зимовку в хозяйстве встречают с хорошим запасом кормов.  Заготовили 565 тонн сена, что составляет 113 процентов к прошлому году. Больше заготовлено сенажа и силоса. Всего имеется 58 центнеров кормовых  единиц  на  условную голову.

Тракторист-машинист Алексей Валькович.

Круглый год молоко является  продукцией, которая позволяет хозяйству решать финансовые вопросы.  Ежедневно    на   Минский   молочный   завод  № 1 отправляют из  сельхозфилиала   14,5   тонны  молока.  Классом  “экстра” — 10 тонн.

В целом в текущем году  по производству молока сработали лучше, чем в прошлом. За 10 месяцев удой на  корову  на  МТФ  “Калиновка” составил 5110 килограмм  молока. Это больше прошлогоднего результата на  864  килограмма. Со значительной прибавкой сработали коллективы МТФ “Сетча” и “Новое село”.

Лидируют  в  хозяйстве операторы  машинного доения   Марина Глазова, Оксана Осипчик и Инна Самусевич. Хороших результатов  им  удалось достичь во многом благодаря  организации сбалансированного рациона питания  животных, а также вводу в дойное стадо высокопроизводительных нетелей и правильно  налаженному уходу и содержанию животных.

Оператор машинного доения МТФ «Сетча» Инна Самусевич.

Сегодня в СПФ “Дричин” все поголовье КРС  составляет  3140 голов. Получено приплода 872 головы: 106 процентов к прошлому году. Хороший  результат  достигнут и в получении продукции на доращивании. Среднесуточный   привес  —    600 грамм.

Успешной работе способствует  хорошая кормовая база, строгое соблюдение технологических требований, добросовестный труд   животноводов,    специалистов, в частности зоотехнической, ветеринарной служб.

В хозяйстве постоянно изыскивают новые возможности для экономического роста. Ведется строительство доильно-молочного зала на МТФ “Новое село”, ввести в эксплуатацию который планируется к концу текущего года. С вводом нового доильно-молочного блока старый ДМБ  закроется на реконструкцию.

Операторы машинного доения Оксана Осипчик и Татьяна Маковец, бригадир МТФ «Калиновка» Ольга Прокопец (в центре).

Построили в этом году помещение для содержания  телят  профилакторного периода  на  140 голов и телятник для новорожденных. Идет реконструкция телятника по доращиванию молодняка на  МТФ “Сетча” и здания по раздою новотельных коров на МТФ “Новое село”. Все это позволит значительно улучшить условия содержания животных, а, значит, и результаты работы  животноводов будут  лучше.

Как  отметил   Александр    Бовкунович, осенью  постарались заложить основу будущего урожая. Вовремя посеяли озимые культуры с заправкой почвы удобрениями. Сейчас заканчивается подъем зяби на площади 1500 гектаров с одновременным  внесением калийных и фосфорных удобрений под свеклу.

Оператор машинного доения МТФ «Новое село» Марина Глазова.

В сельхозфилиале  благодаря  помощи инвестора — ОАО “Минский  молочный  завод  №1” —  постоянно  пополняется   современной техникой машинный парк. В этом году  приобрели  новую косилку, разбрасыватель минеральных удобрений, кукурузную сеялку, зерноуборочный комбайн, культиватор  предпосевной. До конца года планируют приобрести трактор “Беларус–921”.

Работы в поле еще продолжаются. Только зима позволит технике уйти с поля, чтобы подготовиться к новому этапу — началу сева.

— Люди, крепко связавшие свою жизнь с сельским хозяйством, знают, что хороших результатов в труде можно добиться на любом участке, если работать с душой, добросовестно. И таких людей в СПФ “Дричин” большинство, — уверен  руководитель  хозяйства.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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