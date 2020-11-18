Коллектив СПФ «Дричин» увеличил производственные показатели

Александр Бовкунович пришел на должность директора в сельскохозяйственный производственный филиал “Дричин” нынешним летом, когда заканчивался первый укос трав и уже приступили к уборке рапса. Но первым серьезным экзаменом для руководителя стала уборка зерновых. И с этим экзаменом в хозяйстве, нужно сказать, справились успешно.

Площадь под зерновыми была одной из самых больших в районе — почти 2000 гектаров. Намолотили 7 тысяч 425 тонн зерна. Самым урожайным оказался озимый тритикале, которого собрали по 49,6 центнера зерна с гектара. А средняя урожайность зерновых составила 37,2 центнера с гектара, что больше прошлогоднего. Комбайнеры Дмитрий Рымашевский, Сергей Дацкевич, Владимир Мазуренок, Андрей Меньков намолотили больше тысячи тонн зерна. В числе тысячников и водитель Дмитрий Мелешко.

Как известно, растениеводческая отрасль обеспечивает кормами животноводческую. В этом году зимовку в хозяйстве встречают с хорошим запасом кормов. Заготовили 565 тонн сена, что составляет 113 процентов к прошлому году. Больше заготовлено сенажа и силоса. Всего имеется 58 центнеров кормовых единиц на условную голову.

Круглый год молоко является продукцией, которая позволяет хозяйству решать финансовые вопросы. Ежедневно на Минский молочный завод № 1 отправляют из сельхозфилиала 14,5 тонны молока. Классом “экстра” — 10 тонн.

В целом в текущем году по производству молока сработали лучше, чем в прошлом. За 10 месяцев удой на корову на МТФ “Калиновка” составил 5110 килограмм молока. Это больше прошлогоднего результата на 864 килограмма. Со значительной прибавкой сработали коллективы МТФ “Сетча” и “Новое село”.

Лидируют в хозяйстве операторы машинного доения Марина Глазова, Оксана Осипчик и Инна Самусевич. Хороших результатов им удалось достичь во многом благодаря организации сбалансированного рациона питания животных, а также вводу в дойное стадо высокопроизводительных нетелей и правильно налаженному уходу и содержанию животных.

Сегодня в СПФ “Дричин” все поголовье КРС составляет 3140 голов. Получено приплода 872 головы: 106 процентов к прошлому году. Хороший результат достигнут и в получении продукции на доращивании. Среднесуточный привес — 600 грамм.

Успешной работе способствует хорошая кормовая база, строгое соблюдение технологических требований, добросовестный труд животноводов, специалистов, в частности зоотехнической, ветеринарной служб.

В хозяйстве постоянно изыскивают новые возможности для экономического роста. Ведется строительство доильно-молочного зала на МТФ “Новое село”, ввести в эксплуатацию который планируется к концу текущего года. С вводом нового доильно-молочного блока старый ДМБ закроется на реконструкцию.

Построили в этом году помещение для содержания телят профилакторного периода на 140 голов и телятник для новорожденных. Идет реконструкция телятника по доращиванию молодняка на МТФ “Сетча” и здания по раздою новотельных коров на МТФ “Новое село”. Все это позволит значительно улучшить условия содержания животных, а, значит, и результаты работы животноводов будут лучше.

Как отметил Александр Бовкунович, осенью постарались заложить основу будущего урожая. Вовремя посеяли озимые культуры с заправкой почвы удобрениями. Сейчас заканчивается подъем зяби на площади 1500 гектаров с одновременным внесением калийных и фосфорных удобрений под свеклу.

В сельхозфилиале благодаря помощи инвестора — ОАО “Минский молочный завод №1” — постоянно пополняется современной техникой машинный парк. В этом году приобрели новую косилку, разбрасыватель минеральных удобрений, кукурузную сеялку, зерноуборочный комбайн, культиватор предпосевной. До конца года планируют приобрести трактор “Беларус–921”.

Работы в поле еще продолжаются. Только зима позволит технике уйти с поля, чтобы подготовиться к новому этапу — началу сева.

— Люди, крепко связавшие свою жизнь с сельским хозяйством, знают, что хороших результатов в труде можно добиться на любом участке, если работать с душой, добросовестно. И таких людей в СПФ “Дричин” большинство, — уверен руководитель хозяйства.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.