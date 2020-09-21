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Колонка редактора «Спасибо, друзья!»

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В жизни каждого человека однажды наступает момент, когда  он понимает, что пришло время  проститься с любимым делом. Проститься не потому, что работа  уже не под силу или  ты перестал быть профессионалом. А потому, что  ты перешагнул очередной жизненный рубеж, получил право на заслуженный отдых, и нужно больше заботиться о своем здоровье, пожилых родителях и подрастающих внуках.

Такой период недавно наступил и в моей жизни.  Скажу честно:  было сложно принять решение и оставить любимую работу, которой я посвятила 33 года своей жизни.  За свой труд была удостоена  звания «Выдатнік друку Беларусі». Но я четко понимаю: пора  оглянуться назад  и  обозначить новые ориентиры, ведь  среди прочих документов в наличии и пенсионное удостоверение.

В понедельник у меня будет  последний рабочий день в редакции  нашей газеты. Здесь я прошла путь от корректора до главного редактора. И на протяжении десяти лет возглавляла наш творческий самый лучший в мире коллектив.  Это действительно так.  Я всегда знала, что   коллеги не подведут. Мы вместе двигались вперед, старались делать газету более интересной. За эти десять лет у нас есть много общих побед и достижений. Газета 6 раз становилась  лауреатом  Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая  Литера». В 2019 году мы  стали победителями этого самого престижного   конкурса.  Каждый год приносил новые награды и в конкурсе среди печатных средств массовой информации Минщины. Газета не раз побеждала в различных республиканских конкурсах. По итогам работы за 2019 год   государственное  учреждение «Редакция газеты «Пуховичские новости»  занесено на Доску Почета Пуховичского района. Это первый случай в Минской области, когда  труд коллектива  редакции получил такую высокую оценку.

На  протяжении  этих десяти лет  редакция газеты не получила из бюджета ни одной копейки дотации, что позволило перенаправить  финансовые средства в  другие учреждения социальной сферы. И я считаю это тоже  большим достижением.

Все наши успехи и победы  стали возможны благодаря вам, наши дорогие читатели, подписчики, рекламодатели. Я благодарна Пуховичскому районному исполнительному комитету,  Пуховичскому районному Совету депутатов, всем  руководителям и трудовым коллективам района, каждому, кто берет в руки свежий номер районной газеты. Особая благодарность  руководству ЗАО «Август-Бел», ОАО «Завод горного воска», филиала ТЭЦ-5 РУП «Минскэнерго», ОАО  «Пуховичский опытно-экспериментальный завод», «Машпищепрод», СООО  «Морозпродукт», которые находят возможность приобретать газету для своих работников.

Следующий номер  районной газеты выйдет в свет уже без меня. Затем придет новый  главный редактор. Я уверена, что  будут не только продолжены те добрые традиции, которые существуют в редакции, но и появится много нового и интересного.  Хочу пожелать своим коллегам хороших творческих находок и успехов. А вам, дорогие друзья, еще раз говорю большое спасибо  за то, что вы  были с газетой, и очень  надеюсь, что вы останетесь с ней и в дальнейшем.

Ольга  САВАСТЮК.

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