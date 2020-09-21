Колонка редактора «Спасибо, друзья!»

В жизни каждого человека однажды наступает момент, когда он понимает, что пришло время проститься с любимым делом. Проститься не потому, что работа уже не под силу или ты перестал быть профессионалом. А потому, что ты перешагнул очередной жизненный рубеж, получил право на заслуженный отдых, и нужно больше заботиться о своем здоровье, пожилых родителях и подрастающих внуках.

Такой период недавно наступил и в моей жизни. Скажу честно: было сложно принять решение и оставить любимую работу, которой я посвятила 33 года своей жизни. За свой труд была удостоена звания «Выдатнік друку Беларусі». Но я четко понимаю: пора оглянуться назад и обозначить новые ориентиры, ведь среди прочих документов в наличии и пенсионное удостоверение.

В понедельник у меня будет последний рабочий день в редакции нашей газеты. Здесь я прошла путь от корректора до главного редактора. И на протяжении десяти лет возглавляла наш творческий самый лучший в мире коллектив. Это действительно так. Я всегда знала, что коллеги не подведут. Мы вместе двигались вперед, старались делать газету более интересной. За эти десять лет у нас есть много общих побед и достижений. Газета 6 раз становилась лауреатом Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая Литера». В 2019 году мы стали победителями этого самого престижного конкурса. Каждый год приносил новые награды и в конкурсе среди печатных средств массовой информации Минщины. Газета не раз побеждала в различных республиканских конкурсах. По итогам работы за 2019 год государственное учреждение «Редакция газеты «Пуховичские новости» занесено на Доску Почета Пуховичского района. Это первый случай в Минской области, когда труд коллектива редакции получил такую высокую оценку.

На протяжении этих десяти лет редакция газеты не получила из бюджета ни одной копейки дотации, что позволило перенаправить финансовые средства в другие учреждения социальной сферы. И я считаю это тоже большим достижением.

Все наши успехи и победы стали возможны благодаря вам, наши дорогие читатели, подписчики, рекламодатели. Я благодарна Пуховичскому районному исполнительному комитету, Пуховичскому районному Совету депутатов, всем руководителям и трудовым коллективам района, каждому, кто берет в руки свежий номер районной газеты. Особая благодарность руководству ЗАО «Август-Бел», ОАО «Завод горного воска», филиала ТЭЦ-5 РУП «Минскэнерго», ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод», «Машпищепрод», СООО «Морозпродукт», которые находят возможность приобретать газету для своих работников.

Следующий номер районной газеты выйдет в свет уже без меня. Затем придет новый главный редактор. Я уверена, что будут не только продолжены те добрые традиции, которые существуют в редакции, но и появится много нового и интересного. Хочу пожелать своим коллегам хороших творческих находок и успехов. А вам, дорогие друзья, еще раз говорю большое спасибо за то, что вы были с газетой, и очень надеюсь, что вы останетесь с ней и в дальнейшем.

Ольга САВАСТЮК.