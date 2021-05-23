Команда Марьиногорского аграрно-технического колледжа получила диплом победителя международной бизнес-игры «Начинающий фермер».

Беларусь впервые принимала участие в этом международном проекте. Приятно отметить, что среди 34 финалистов игры из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Германии было 10 белорусских молодежных авторских коллективов, которые стали победителями национального и заочного международного туров проекта.

За первенство в международном финале, который проходил в Подмосковье, боролся и авторский коллектив Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка. Он представил проект «Фермерское хозяйство по выращиванию овощей». Домой, состоящая из девушек команда, вернулась с триумфом, получив диплом победителя международной бизнес-игры в категории «Команды студентов аграрных профессиональных образовательных организаций».