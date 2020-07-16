Команда Минской области показала хорошие результаты в республиканском слете поисковых отрядов

С 6 по 10 июля 2020 года в рамках республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе – 75!» в онлайн-формате прошел республиканский слет поисковых отрядов.

В слете приняли участие 7 команд со всех регионов Республики Беларусь. Команду Минской области представляли учащиеся ГУО «Михановичская средняя школа» Минского района под руководством педагога Левковец Марии Николаевны, методическая поддержка – ГУДО «Центр туризма и краеведения детей и молодежи «Ветразь» Минского района».

Насыщенная программа слета кроме различных конкурсов – «Визитка команды», «Старонкі ваеннай гісторыі», ставшей уже традиционной конференции учащихся – предусматривала также лекционные и практические занятия. На них участники познакомились с организацией поисковой и исследовательской работы в различных учреждениях образования, освоили приемы работы с поисковыми информационными системами, изучили основные принципы составления экскурсионных маршрутов.

Эффективность участия отдельных учащихся и всей команды Минской области в слете отразилась и на его результатах.

Конкурс «Визитка команды»

Дипломом Ì степени Министерства образования Республики Беларусь награждена команда Минской области (ГУО «Михановичская средняя школа» Минского района).

Конференция «Нам этот мир завещано беречь»

Дипломом Ì степени Министерства образования Республики Беларусь награждена Серченя Ольга, учащаяся ГУО «Михановичская средняя школа» Минского района.

Конкурс на лучшую разработку экскурсионного маршрута «Маршрутами Победы»

Дипломом ÌÌ степени Министерства образования Республики Беларусь награждена команда Минской области (ГУО «Михановичская средняя школа» Минского района).

По материалам Минского областного института развития образования.