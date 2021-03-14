Команда Президента Беларуси победила в эстафете на «Минской лыжне»

Команда Президента Беларуси Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке Республиканского зимнего спортивного праздника «Минская лыжня — 2021», который проходил в РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи», передает корреспондент БелТА.

В составе эстафетного квартета вместе с главой государства, который завершал гонку, выступили Светлана Коношенко, Людмила Калинчик, Николай Лукашенко.

Второе и третье места заняли команды Витебского и Брестского облисполкомов.

В эстафете биатлонной гонки 4 по 2 км вместе с командой главы государства приняли участие команды Администрации Президента, Аппарата Совета Министров, Управления делами Президента, Национального собрания, КГК, облисполкомов.

Общаясь после церемонии награждения с журналистами, Александр Лукашенко поделился эмоциями после победы своей команды. «Побеждать всегда тяжело. Тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз, — сказал Президент. — Для меня тяжело, очень тяжело. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача — делать людям хорошее».

Глава государства отметил, что на праздник приехало большое количество болельщиков, все они от души поддерживали свои команды. Это приятно, признался он, хоть порой и отвлекает от гонки. «Я подумал о том, что, когда будет эта стрельба, лучше тишина, чем шум. И даже на финише: по свежей трассе финишируешь (разница большая для лыжника) и отвлекаешься на трибуны — еле не упал там. Поэтому по-всякому бывает», — добавил Александр Лукашенко.