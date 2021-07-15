Команда Пуховичского лесхоза заняла первое место в областной летней спартакиаде работников лесхозов Минского государственного промышленного лесохозяйственного объединения.

В Молодечно прошла областная летняя спартакиада работников лесхозов. Соревнования проходили по 6 видам спорта: легкоатлетический кросс, настольный теннис, плавание, гирьевой спорт, стрельба из пневматической винтовки, волейбол. Работники Пуховичского лесхоза очень серьезно подошли к участию в этом мероприятии, и результат не заставил себя ждать: первое общекомандное место среди 21 лесхоза Минской области!

Особо хочется отметить призеров в индивидуальных зачетах. Так, мастер леса Синчанского лесничества Анна Лихолап стала второй в игре в настольный теннис. Александр Андросик, лесник Светлоборского лесничества, взял серебро в гирьевом спорте: он толкнул гирю 110 раз! Также второе место среди пловцов занял Андрей Багель, начальник бюро охраны труда лесхоза. В стрельбе из пневматиче-ской винтовки среди женщин серебро покорилось Елене Фанзель, помощнику лесничего Светлобор-ского лесничества. Нешуточные по накалу страстей были соревнования по волейболу. И как итог — за-служенное второе место.

Не остались без наград наши работники и в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу: бронзой команду порадовали Михаил Попович, мастер леса Светлоборского лесничества, и Ольга Халупко, лесовод питомника Руденского лесничества.

Ольга Баешко.