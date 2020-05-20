Комитет экономики: «Сложности из-за коронавируса есть, но ситуация не патовая»
На какую поддержку могут рассчитывать арендаторы? Почему льготы им готовы предоставлять даже владельцы негосударственной недвижимости? Так ли притягательна отсрочка платежей? Как уменьшение размера налоговых платежей отразится на наполнении бюджета? На эти и другие вопросы корреспондента МЛЫН.BY ответил председатель комитета экономики Минского облисполкома Денис Курленко.
— Новые указы зачастую нуждаются в дополнительных разъяснениях. Как обстоят дела с Указом № 143, который принят для минимизации влияния мировых кризисных явлений (пандемии) на экономику нашей страны?
— Минским облисполкомом совместно с заинтересованными службами подготовлены методические рекомендации по указу как в части налоговых, так и в части арендных отношений. Эти рекомендации мы уже разместили на всех сайтах районных и Жодинского городского исполкомов, а также на нашем сайте. У нас есть вкладка по Указу № 143. Мы определили во всех рай- и горисполкомах, в налоговых инспекциях ответственных лиц, и вся эта информация со всеми контактными данными доведена до субъектов хозяйствования, бизнес-союзов, ассоциаций и т.д. Помимо методических рекомендаций разработаны формы заявлений по вопросам налогообложения (рассрочки, отсрочки, снижения платежей) и по вопросам арендных отношений.
— Понятно, что когда идет речь об объектах государственной формы собственности, то арендаторы четко понимают, на что могут рассчитывать. Но если арендодатель — частное лицо?
— Что касается вопросов аренды, то здесь помимо объектов государственной собственности Указ № 143 рекомендует частным арендодателям также снижать ставки арендной платы на своих объектах. Да, для частных это уровень рекомендаций. Но я скажу так: во всех регионах уже прошли заседания сессий местных Советов депутатов, на которых приняты решения по снижению налоговых платежей. Только по Минскому району, в котором у нас наибольшее количество субъектов хозяйствования, с учетом принятого решения Минского районного Совета депутатов, ожидаемые потери бюджета района во II и III кварталах текущего года составят более 4 миллионов рублей, а с учетом снижения в два раза ставок единого налога (решение Минского областного Совета депутатов) — более 5 миллионов рублей. Видя такие государственные меры поддержки, многие частные арендодатели и сами идут на снижение арендных платежей для своих арендаторов. Это касается не только пристоличья, подобная картина наблюдается во всех регионах Минщины. Где-то частные собственники имущества уже снизили размер арендной платы, где-то такие решения на стадии принятия. Потому что любой арендодатель сам видит, когда у его арендаторов снижается посещение объектов общественного питания, торговли и т.д. Естественно, ему становится понятно, что если государство, местные власти идут ему навстречу, то и он должен сделать подобные шаги для своих арендаторов, испытывающих определенные сложности в условиях существующей эпидемиологической ситуации.
— Много ли индивидуальных предпринимателей Минщины претендует сегодня на снижение платежей?
— Мы постоянно отслеживаем ситуацию в регионах. В настоящее время в исполкомы поступило более 150 заявлений от субъектов хозяйствования по налоговым и арендным отношениям. С учетом доведенных рекомендаций острых вопросов по применению норм указа не возникает. Повторюсь, сессии депутатов прошли во всех регионах, все необходимые решения приняты.
— Если предприниматель сегодня неплатежеспособен, понятно, что он может рассчитывать на отсрочку. Но ведь это не отменяет эти выплаты? Более того, после 30 сентября ему придется и платежи в полном объеме погасить, и этот долг.
— Указом предусмотрена отсрочка платежей с последующей рассрочкой, а также налоговый кредит. Уплата отсроченных, рассроченных платежей и налогового кредита действительно наступает с 1 октября по 31 декабря текущего года, но для снижения нагрузки на организации уплата будет осуществляться ежемесячно равными долями. При этом проценты за пользование отсрочки, рассрочки и налогового кредита начисляться не будут.
Эта мера поддержки будет полезна предприятиям, испытывающим в настоящее время определенные трудности, связанные с эпидемиологической ситуацией, или, как вы сказали, являющимся неплатежеспособными. Она позволит субъектам в будущем погасить указанные платежи.
— Допустим, предприниматель видит, что его кофейня уходит в убытки. Какой алгоритм его действий, который поможет ему продержаться в этот непростой период?
— Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Но первый шаг в схеме его действий — обратиться в исполком по месту уплаты налоговых платежей. Его проконсультируют по возможной отсрочке, рассрочке, налоговому кредиту, арендным платежам.
— Поддержка предусмотрена для компаний, осуществляющих виды экономической деятельности, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. В перечне — производство, оптовая и розничная торговля, фитнес-центры, салоны красоты, парикмахерские, рестораны, бары, турфирмы и другие. Как вы считаете, все они воспользуются преференциями?
— Думаю, не каждый субъект хозяйствования за этой поддержкой будет обращаться, ведь ситуации могут быть разные. На 15 мая в Минской области в исполкомы подано более 100 заявлений, 80 из которых касаются налоговых вопросов, остальные — аренды.
— Уменьшение размера налоговых платежей и их отсрочка — благо для предпринимателей. Но как этот период переживут местные бюджеты, в которые, собственно, эти средства и поступают?
— Отсрочка платежей — это не потери бюджета. Условно говоря, это те деньги, которые придут в казну не сегодня, а завтра. Что касается недополученных доходов в связи с уменьшением размера налоговых платежей и арендной платы, то суммы по регионам разные. Нельзя сказать, что ситуация патовая, но определенные сложности есть. Поэтому государство в лице местных органов власти идет навстречу субъектам хозяйствования, которые в наибольшей степени пострадали от последствий пандемии.
Елена ВИКТОРОВА.