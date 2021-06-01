Комитет госконтроля Минской области обратил внимание на проблемные вопросы содержания скота в прошедший зимне-стойловый период

Комитетом госконтроля Минской области в очередной раз обращено внимание органов исполнительной власти области на основные проблемные вопросы содержания скота в прошедший зимне-стойловый период 2020-2021 годов, влияющие на сохранность поголовья – ненадлежащая подготовка и содержание животноводческих объектов, несоблюдение рационов кормления животных, несоблюдение установленных правил хранения кормов и их низкое качество. Выявлено свыше 285 подобных фактов.

Об актуальности данного вопроса свидетельствуют и отчетные данные – рост падежа по итогам января-марта т.г. допущен в 10 из 22 районов области. При этом, в отдельных сельхозорганизациях (ОАО «Лошницкий Край» Борисовского, ОАО «Новая Любания» Вилейского, КСУП «Талица-Агро», ОАО «Осовец-Агро» Любанского, ОАО «1-я Минская птицефабрика Минского, КСУП «Видевщина» Молодечненского, ОАО «Наднеман» Узденского, филиале «Агро-Бокс Зоотех» СП «Унибокс» Червенского районов) темпы роста падежа скота существенны.

Контроль за принятием мер будет продолжен. Учитывая выявленные в зимне-стойловом периоде 2020-2021 годов факты закупа травяных кормов 26 организациями 11 районов (Воложинский, Дзержинский, Любанский, Молодечненский, Мядельский, Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский, Солигорский, Столбцовский, Червенский) особое внимание будет уделено контролю качества организации кормозаготовительной кампании.

Управление контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета государственного контроля Минской области.