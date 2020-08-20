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Комитет госконтроля Минской области проведет «горячую линию»

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Комитетом государственного контроля Минской области  21 августа по телефону (8-017) 284-16-88 будет проводиться «горячая линия» по вопросу закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, выращенных в личных подсобных хозяйствах населением, а также собранной дикорастущей продукции. В указанный день граждане с 10.00 до 13.00 могут сообщить имеющуюся информацию о недостатках в работе приемных пунктов, а также внести предложения по совершенствованию заготовительной деятельности.

Кроме того,  граждане могут отправить сообщение по указанной тематике по электронной почте Комитета государственного контроля Минской области в сети Интернет apkkgk@yandex.by.

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