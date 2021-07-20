Комитет госконтроля Минской области провел проверку готовности хозяйств к жатве

Со дня на день аграрии Минской области приступят к массовой уборке зерновых культур. Вместе с тем, проведенные Комитетом госконтроля Минской области в июле текущего года мониторинги в 31 сельхозорганизации 10 районов (Борисовский, Вилейский, Воложинский, Дзржинский, Крупский, Логойский, Любанский, Слуцкий, Солигорский, Червенский) области свидетельствуют, что не все хозяйства на 100% готовы к началу жатвы.

К примеру, не полная готовность и простои зерноуборочных комбайнов установлены в 21 хозяйстве (67% от проверенных) в каждом из посещенных районов, что может негативно сказаться на темпах уборочных работ.

При этом в отдельных сельхозорганизациях недоработки в вопросах ремонта техники прикрывались искажением в оперативной отчетности о ее готовности. Подобные факты имели место в Борисовском, Вилейском, Воложинском, Дзержинском, Крупском, Слуцком, Солигорском, а также Червенском районах.

В 8 хозяйствах 5 районов (Борисовский, Вилейский, Воложинский, Логойский, Червенский) области в ходе контрольных мероприятий отмечены факты не полной готовности зерносушильных комплексов, необходимости проведения ремонтных работ в складских помещениях и (или) поверки весового оборудования.

Комитетом госконтроля Минской области о результатах мониторинга проинформированы местные органы власти для принятия мер реагирования, а субъектам хозяйствования выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Контроль будет продолжен.

Управление контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета государственного контроля Минской области.