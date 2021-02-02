Комитет госконтроля проведет «горячую линию» по вопросу незавершенных строительством долгостроев

Комитетом государственного контроля Минской области 3 февраля по телефону (8-017) 378-15-36 будет проводиться «горячая линия» по вопросу незавершенных строительством долгостроев в регионах Минской области.

В указанный день граждане с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 могут сообщить об известных им фактах наличия долгостроев, дать оценку их состояния, в том числе на предмет безопасности, а также проинформировать о созданных условиях сохранности данных объектов.

Сообщение по указанным вопросам с пометкой «горячая линия» также можно отправить до 3 февраля по электронной почте на адрес Комитета государственного контроля Минской области в сети Интернет kgkminobl@mail.belpak.by.