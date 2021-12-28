Комитет госконтроля выявил задержки расчета с работниками

Комитет госконтроля Минской области выявил задержки расчета с работниками микроорганизаций, выплату «серой» зарплаты и необоснованных надбавок.

Комитет госконтроля Минской области во взаимодействии с областным управлением Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты в январе-сентябре 2021 года установил факты несвоевременной выплаты заработной платы. За эти нарушения к административной ответственности привлечено 54 юридических и 455 физических лиц. Среди нарушителей — в основном микро- и малые организации.

Кроме того, в двух организациях установлены факты выплаты заработной платы «в конверте», что повлекло уклонение от уплаты подоходного налога в бюджет и обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения. В отношении директоров коммерческих структур по материалам проверок возбуждены уголовные дела.

Так, при рассмотрении коллективного обращения установлен факт незаконного приема на работу (не имел права занимать должность по судебному решению) родственника руководителя сельхозпредприятия Червенского района. Более того, ему был завышен размер премии. Материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

В ходе контрольных мероприятий установлены факты необоснованно установленных надбавок к заработной плате водителей госпредприятия, оказывающего транспортные услуги. В частности, за управление изношенным автомобилем — в размере 40 процентов, за мойку авто — 10 процентов (это входит в должностные обязанности водителей). Областным Комитетом госконтроля выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Комитет госконтроля Минской области.