Комитета госконтроля провел мониторинг готовности сельхозпредприятий к заготовке кормов

В хозяйствах области ведется массовая подготовка к заготовке кормов.

С целью выяснения положения дел в столичном регионе сотрудниками Комитета госконтроля проведен мониторинг в отдельных сельскохозяйственных организациях области. Результаты свидетельствуют о высокой готовности хозяйств к кормозаготовительной кампании, однако есть и недоработки.

Так, на 13 мая готовность кормоуборочных комбайнов составляла 96 процентов, косилок тракторных — 95 процентов, грабель тракторных — 97 процентов, пресс-подборщиков для сена и соломы — 95 процентов. Наиболее низкая готовность сельскохозяйственной техники, которую планируется задействовать в кормоуборочной кампании, отмечена в хозяйствах Крупского (89 процентов), Березинского (91 процент), Борисовского (92 процента) и Воложинского (92 процента) районов.

Отдельные сельхозорганизации Молодечненского и Червенского районов не в полной мере были обеспечены сеновязальным шпагатом, консервантами и полимерными материалами.

Низкими темпами проводится подкормка многолетних трав и лугопастбищных угодий минеральными удобрениями, в том числе азотными.

При таком отношении к делу заготовка кормов будет проведена несвоевременно и с нарушениями технологического регламента, что, безусловно, скажется на объемах и качестве заготовленных кормов.

В целях устранения выявленных недостатков в организации заготовки кормов, местным органам власти предложено принять оперативные меры по активизации подготовки к кормозаготовительной кампании.

Управление контроля АПК Комитета госконтроля Минской области.