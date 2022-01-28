Комментарий специалиста: О диабете компетентно

Сахарный диабет — это состояние, сопровождающееся хроническим повышением уровня глюкозы в крови (гипергликемии) и моче (глюкозурия), которое развивается в результате абсолютного или относительного дефицита инсулина, приводящее к нарушению обмена веществ и поражению практически всех органов и систем в организме человека.

Диагноз сахарного диабета выставляется на основании результатов лабораторного исследования уровня гликемии, то есть при уровне глюкозы в капиллярной крови утром натощак более 6,1 ммоль/л (при уровне глюкозы в плазме более 7,0 ммоль/л), при уровне глюкозы в капиллярной крови (плазме) в течение суток более 11,1 ммоль/л. Также в последние годы для выявления сахарного диабета 2 типа могут использоваться показатели гликированного гемоглобина, значения которого при двукратном исследовании более 6,5 процента свидетельствуют о наличии данного заболевания у обследуемого.

В зависимости от этиологических факторов, приводящих к развитию сахарного диабета, особенностей проявления, течения и лечения заболевания выделяют следующие нарушения углеводного обмена: сахарный диабет 1 типа, сахарный диабет 2 типа, другие специфические типы диабета, гестационный сахарный диабет.

Сахарным диабетом 1 типа заболевают в детском и юношеском возрасте. При данном типе диабета инсулин не вырабатывается в результате повреждения клеток поджелудочной железы. Основная причина этой формы — наследственный фактор. Данный тип сахарного диабета лечится только инсулинотерапией.

Сахарный диабет 2 типа развивается, как правило, у взрослого населения. При этом типе диабета наблюдается уменьшение чувствительности тканей организма человека к инсулину. Сахарный диабет 2 типа характеризуется развитием тяжелых осложнений, приводящих к полной потере трудоспособности и преждевременной смертности. Пациенты с сахарным диабетом 2 типа имеют такую же степень риска преждевременной смерти, как и перенесшие инфаркт миокарда без наличия сахарного диабета. В большинстве развитых стран мира сахарный диабет занимает 3-4-е место в общей структуре смертности. Поэтому уже на ранних стадиях нарушения углеводного обмена чрезвычайно актуальным является проведение активных мероприятий, направленных на профилактику прогрессирования нарушений углеводного обмена и снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Установлено, что факторы внешней среды (избыточное питание и малоподвижный образ жизни) приводят к нарастанию массы тела и способствуют развитию и усугублению инсулинорезистентности — ведущего патогенетического звена развития сахарного диабета 2 типа. Важным среди модифицируемых факторов риска развития сахарного диабета 2 типа является ожирение. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о более высокой распространенности нарушения толерантности к глюкозе и сахарного диабета 2 типа среди лиц с ожирением, чем без него, и благоприятном влиянии снижения массы тела на показатели углеводного обмена у лиц с сахарным диабетом 2 типа и ожирением.

Основной причиной инвалидизации и летальности при сахарном диабете являются сосудистые осложнения, главная роль в патогенезе которых принадлежит гипергликемии и ее метаболическим эффектам.

Поскольку сахарный диабет 2 типа не имеет ярких клинических симптомов и его диагностика затруднена из-за поздней обращаемости, разработана методика скрининга сахарного диабета 2 типа с целью диагностики ранних стадий заболевания, предупреждения развития осложнений. Проведение скрининга предусмотрено среди лиц, имеющих факторы риска данного заболевания. Основными группами активного проведения такого скрининга являются:

— мужчины и женщины старше 45 лет;

— мужчины и женщины с отягощенным семейным анамнезом по сахарному диабету, метаболическому синдрому, нарастанием массы тела в динамике (ИМТ более 25 кг/м?);

— женщины с ожирением и нарушением менструальной функции (синдром поликистозных яичников);

— женщины с гестационным сахарным диабетом в анамнезе;

— мужчины и женщины с сосудистыми катастрофами (инфаркт миокарда, инфаркт головного мозга) в анамнезе.

С целью профилактики сахарного диабета необходимо:

— контролировать уровень глюкозы в крови при наличии у близких родственников сахарного диабета, а также, если ваш возраст превышает 40 лет;

— добиваться снижения массы тела до нормального уровня при развивающемся ожирении;

— питаться правильно (ограничить потребление сахара и продуктов, содержащих сахар, сладких напитков, белого хлеба, уменьшить количество насыщенных жиров – маргарин, сливочное масло, сыр, жирное мясо, употреблять фрукты и овощи от 3 до 5 раз в день, питаться меньшими порциями);

— вести образ жизни с достаточной двигательной активностью, с учетом возраста и возможностей вашего организма;

— отказаться от вредных привычек, употребления алкоголя, табакокурения.

В Республике Беларусь функционирует 213 школ сахарного диабета, 13 кабинетов «Диабетическая стопа», регулярно проводятся акции по выявлению факторов риска сахарного диабета.

Важно помнить, что при соблюдении рекомендаций врача, здорового образа жизни, и с сахарным диабетом можно жить полноценной жизнью, работать, иметь семью и детей.

Нина РУХЛЕВИЧ,

врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ».