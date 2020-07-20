Компания «Курочкин дом» проводит распродажу кур и утят

КУРОЧКИН ДОМ( У ТАТЬЯНЫ) www.kurodom.by ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПТИЦЫ НА ПРОДАЖУ +ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

Только у нас Вы приобретете качественных здоровых курочек с гарантией по низким ценам птицефабрики!!!И действительно получите в подарок — молодую хорошую курочку ,которую выберете сами!! Огромнейший выбор именно яйценоских пород и кроссов (320-340 яиц)!(От простых несушек до элитных породистых кур и петушков)и рекомендации по уходу. Курочки прошли полную вакцинацию — будут хорошими несушками!!

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ, С 8.30 ДО 10.00 в Блони (р-н магазина «Пчела», ул.Пятаковича,поворот на музей за остановкой направо)

10.30 — в Руденске (м-н «Стиль»)

11.10 — в Свислочи будут продаваться молодые куры несушки 120-180 дней и взрослые куры несушки 8-12 мес по цене от 5-6 руб. красные ,белые, серые,рябые ,голубые ,изумрудные, янтарные, черные , ситцевые пеструшки и чубатые доминанты.самых передовых яйценоских пород отечественной и зарубежной селекции (Хайсекс,Ломанн Браун,Хайн Лайн ,Леггорнн Чешские доминанты (все окрасы),Кучинская ,Адлерская,Московская,Иза браун,Тетра ,Беларуская коричневая и др. МИНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ и др. ведущих фабрик РБ.Доставка по району бесплатно. При покупке свыше 20 голов действует хорошая скидка!!

ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРЫ. УТЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ И НА ПЛЕМЯ ПОДРОЩЕННЫЕ 3- НЕДЕЛЬНЫЕ. Недорого. ПРИ ПОКУПКЕ 10 УТЯТ -1 В ПОДАРОК!

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