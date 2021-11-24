Компенсацию получить помешало самовольное строительство

В районный исполнительный комитет обратилась жительница деревни Избище Светлана Новик с вопросом, почему ей было отказано в выплате компенсаций за подключение электроотопления. Как оказалось, причиной этого стала самовольно возведенная постройка.

Жителям нашего района, желающим использовать электроэнергию для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления и планирующим реконструкцию своих домов под эти цели, полезным будет усвоить определенный алгоритм действий, чтобы не повторилась ситуация, в которой оказалась автор обращения.

В районном исполнительном комитете пояснили, что для возмещения части расходов на выполнение работ по электроснабжению находящихся в эксплуатации одноквартирных (блокированных) жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых домах необходимо соблюсти ряд условий.

Во-первых, получить решение районного исполнительного комитета о разрешении на реконструкцию (осуществляется в рамках административной процедуры, предусмотренной подпунктом 9.3.2 пункта 9 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 – далее Перечень);

Во-вторых, быть включенным в списки на возмещение части расходов на выполнение работ по электроснабжению находящихся в эксплуатации одноквартирных (блокированных) жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых домах (осуществляется в рамках административной процедуры, предусмотренной пунктом 10.62 Перечня);

В-третьих, ввести в эксплуатацию реконструированные жилые и (или) нежилые помещения в блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домах (осуществляется в рамках административной процедуры, предусмотренной подпунктом 9.3.4 пункта 9.3 Перечня);

Следующий шаг — получить решение райисполкома о возмещении части расходов на выполнение работ по электроснабжению находящихся в эксплуатации одноквартирных (блокированных) жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых домах (осуществляется в рамках административной процедуры, предусмотренной пунктом 10.63 Перечня).

И здесь — внимание! В случае самовольно выполнения работ по реконструкции жилого дома акт приемки не выдается, в связи с чем отсутствует возможность получения возмещения части расходов на выполнение работ по электроснабжению находящихся в эксплуатации жилых домов.

Согласно пункту 12 главы 3 Положения о порядке реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 384, реконструкция (инженерное оборудование) осуществляется только по договорам строительного подряда с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими право на осуществление работ по инженерному оборудованию жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых построек.

Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ оформляется по форме С-2б, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства от 29 апреля 2011 г. № 13.

Стоит знать. В целях стимулирования использования населением электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления подписан Указ Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2020 года № 127 «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда».

Министерством энергетики Республики Беларусь разработана ПАМЯТКА по возмещению части расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда, с которой можно ознакомиться на официальном сайте: https://minenergo.gov.by.

Информация об административных процедурах, о которых здесь идет речь, размещена на сайте районного исполнительного комитета http://www.pukhovichi.gov.by/ru/ .

Записала Наталья ПАРХОМЧИК.