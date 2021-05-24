Комплимент маме

«Не оставляйте детей одних!» — призыв одноименной акции от МЧС, которая касается каждого взрослого, ведь ценой мгновения без присмотра может стать самое ценное – жизнь и здоровье ребенка. Чтобы акцентировать внимание родителей на том, как уязвимы малыши, работники Пуховичского РОЧС, директор Пуховичского представительства Белгосстраха и первый секретарь РК ОО «БРСМ» пришли поздравить новоиспеченных родителей с рождением малышки, пожелав семье здоровья, благополучия, хорошего настроения и спокойных ночей!

Молодой маме вручили подарки для новорожденного, а также памятки с правилами безопасности жизнедеятельности. Надеемся, что врученные подарки станут своеобразным оберегом для малышки.