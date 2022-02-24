Кому нужно явиться в военный комиссариат Пуховичского района?

Решение Пуховичского районного исполнительного комитета от 15 февраля 2022 года № 453

“Об организации призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве в феврале-мае 2022 года”

На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года № 1914-XII “О воинской обязанности и воинской службе” во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2022 года №34 “Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве” Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Гражданам мужского пола 2004 года рождения, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также гражданам старших призывных возрастов, утратившим право на отсрочку, явиться в военный комиссариат Пуховичского района Минской области на призывной пункт Пуховичского района по адресу: г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 103 в установленный Законом срок и предъявить указанные в повестке документы.

Гражданам, не получившим персональную повестку о явке на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве, явиться в военный комиссариат в феврале-мае 2022 года, имея при себе документы, удостоверяющие личность.

Всем гражданам Республики Беларусь призывного возраста, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве, временно прибывшим на территорию Пуховичского района, незамедлительно возвратиться к месту постоянного жительства (регистрации) и явиться в военные комиссариаты районов (городов), в которых они состоят на воинском учете, для прохождения мероприятий призыва на срочную военную службу, службу в резерве.

Граждан, не явившихся без уважительных причин на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве и уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Председатель В.М. КОЛЕДА.

Управляющий делами Л.А. БЕЛЬСКАЯ.