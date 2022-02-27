Концерт «Табою, Беларусь, ганаруся» подготовили на Кировском участке для голосования №40 в Марьиной Горке.

На Кировском участке для голосования №40, который располажился в помещении средней школы №4 города Марьина Горка, центральным событием в культурной программе, подготовленной специально к основному дню голосования на республиканском рефередуме по о вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, стала концертная программа «Табою, Беларусь, ганаруся».

Оксана Бривач, член участковой комиссии по референдуму, педагог-организатор средней школы №4 городп Марьина Горка.

— Концертную программу «Табою, Беларусь, ганаруся» мы подготовили специально к референдуму. Участие в ней принимали хореографические и вокальные коллективы нашей школы. В программу вошли как уже отработанные номера, так и премьеры. Например, танец «Емеля на печи» наши зрители увидели впервые.

В концерт мы также включили номера, которые готовили к различным творческим состязаниям. Так у нас в городе недавно проходил районный этап республиканского конкурса «Огонек приглашает друзей», инициатором проведения которого выступает Белорусская республиканская пионерская организация. Мы принимали в нем участие с хореографическим номером «Территория детства», который занял первое место. Сегодня мы показали его зрителям. И это стало одним из шагов в подготовке к областному этапу конкурса.

К слову, второе призовое место на районном этапе конкурса «Огонек приглашает друзей» занял и вокальный номер «Сядем у костра». Песню так же сегодня услышали те, кто пришел на участок для голосования специально для того, чтобы посмотреть концерт.

Наталья ПАРХОМЧИК.