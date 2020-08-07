Концерты, выставки и дегустации — что ждет избирателей на участках
Правдинский участок № 1
8.00–20.00 Фотовыставка «Всему начало здесь — в краю моем родном».
Выставка работ Татьяны Русович.
9.00–12.00 Акция «Береги свое здоровье».
10.00–17.00 Торговое обслуживание.
12.00–13.00 Товарищеская игра в футбол.
12.00–13.00, 15.00–16.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
16.00 Викторина «Футбольный снайпер» (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин»).
В течение дня Детский праздник.
Руденский участок № 2
8.00–20.00 Выставка «Мая Радзiма».
9.00–9.30, 11.00–11.30 Развлекательная программа «В гостях у бабушки Арины».
с 10.00 Торговое обслуживание.
10.00–14.00 Акция «Будь в курсе. Измерь свое давление».
11.00–11.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
15.00 Набивание футбольного мяча (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
Руденский участок № 3
8.00–20.00 Выставка «Творчество без границ».
9.00–11.00 Выставка-презентация ОАО «Руденск».
с 10.00 Торговое обслуживание.
12.00–13.00 Детская игровая программа «Калейдоскоп веселья».
13.00–14.00, 15.00–16.00 Концертная программа «Мы аб родным краі спяваем!».
14.00 «Играем в шашки вместе» (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
Цитвянский участок № 4
8.00–20.00 Выставка «Беларусь моя светлая».
9.00–12.00 Акция «Береги свое здоровье».
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.00–11.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
Свислочский первый участок № 5
с 10.00 Торговое обслуживание.
Зона отдыха для детей.
10.00–11.00 Выставка-презентация ООО «Белэкотехника».
10.00–17.00 Акция «Береги свое здоровье».
11.00–12.00 Концертная программа «За процветающую Беларусь!».
14.00–16.00 Дружеская встреча по волейболу команд ЗАО «Август-Бел» и Свислочской средней школы (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин»).
Свислочский второй участок № 6
8.00–20.00 Выставка «Шерстяная акварель».
8.00–17.00 Выставка «Уголок здоровья».
с 10.00 Торговое обслуживание. Зона отдыха для детей.
11.10–12.10 Выставка-презентация ООО «Белэкотехника».
12.00–12.40, 14.00–14.40 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
13.40–14.10 Выставка-дегустация СООО «Морозпродукт».
Дружненский первый участок № 7
8.00–20.00 Торговое обслуживание.
9.00–10.00 Выставка-презентация ЗАО «Август-Бел».
9.00–12.00 Акция «Береги свое здоровье», уголок здоровья.
10.00 «Волейбольный карнавал» (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
10.00–17.00 Выставка «Радужная палитра».
14.00–15.00 Концертная программа.
Дружненский второй участок № 8
8.00–20.00 Выставка «Мой край — маё каханне».
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.00 «Аэробика с нами» (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
12.00–14.00 Выставка плакатов по пожарной безопасности «Безопасное детство».
13.00–14.00 Концертная программа «Беларусь мая — краіна міра і дабра».
14.20–14.50 Выставка-дегустация СООО «Морозпродукт».
Дружненский третий участок № 9
8.00–17.00 Выставка «Уголок здоровья».
с 10.00 Торговое обслуживание.
10.00–13.00 Соревнования по армрестлингу, настольному теннису, гиревому спорту (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
12.00–13.00, 13.00–14.00 Презентация деятельности секций «Ритмическая гимнастика», «Восточные танцы».
Семинар по силовым видам спорта.
13.00–13.30 Концертная программа «Вітаем Беларусь».
11.00–13.00 Презентация буклета «Дружно в Дружном мы живем».
Дружненский четвертый участок № 10
9.00–12.00 Акция «Узнай свой рост, вес, давление».
с 10.00 Торговое обслуживание.
Зона отдыха для детей.
10.15–11.15 Выставка-презентация ЗАО «Август-Бел».
11.00–12.00 Кинолекторий «Беларусь сегодня».
11.00–16.00 Выставка картин художника Николая Фетисова.
12.00–13.00 Квест «Дети любят игры».
14.00 Армрестлинг (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
Дружненский пятый участок №11
8.00–20.00 Выставка декоративно-прикладного творчества. Выставка «Натхненне».
8.00–17.00 Выставка «Уголок здоровья».
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.00–12.00, 14.30–15.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
13.40–14.10 Выставка-дегустация ОАО «Машпищепрод».
16.00 Соревнование для сильных (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
Блонский участок № 12
8.00-17.00 Выставка «Уголок здоровья».
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.00–11.40 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
12.40–13.10 Выставка-дегустация ОАО «Машпищепрод».
15.00 Показательные выступления по гиревому спорту (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
15.00-16.00 Детская игровая программа.
Блужский участок № 13
8.00-20.00 Выставка «Добрых рук мастерство».
с 10.00 Торговое обслуживание.
10.00-11.00 Детская игровая программа «По следам Бременских музыкантов».
10.00–12.00, 14.00–16.00 Дружеская встреча по настольному теннису (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
12.00–14.00, 16.00–18.00 Мультимедийная презентация концертной программы фольклорного ансамбля «Бяседа».
Тальковский участок № 14
8.00–20.00 Выставка «С любовью к родному краю».
с 10.00 Торговое обслуживание.
10.00–14.00 Выставка-продажа «Волшебное мыло».
12.00–12.40 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
14.00 Шашки и шахматы (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
Сутинский участок № 15
8.00–20.00 Выставка «С любовью к родному краю».
с 10.00 Торговое обслуживание.
10.30–11.10 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
13.00–13.30 Акция «Здоровый я — здоровая семья, или В будущее без риска».
13.30–14.00 Турнир по шашкам «Встреча поколений».
14.00 Дартс (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
Голоцкий участок № 16
8.00–20.00 Выставка «Сохрани. Не навреди. Приумножь!».
8.00–18.00 Торговое обслуживание.
10.00–14.00 Акция «Береги свое здоровье».
13.00–13.45 Концертная программа «За Беларусь!».
15.00–16.00 Спорт приглашает (товарищеский матч ФК «Голоцк» с учащимися школы).
Моторовский участок № 17
8.00–20.00 Выставка «С любовью к людям и земле».
9.00–12.00 Акция «Береги свое здоровье».
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.00 «Волейбол для всех» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
11.00–11.40 Концертная программа «Беларусь — моя судьба».
13.00-14.00 Детская игровая программа «Мир глазами детства».
Зазерьевский участок № 18
8.00–20.00 Выставка «Наше творчество».
с 10.00 Торговое обслуживание.
Зона отдыха для детей.
10.00–14.00 Акция «Береги свое здоровье».
10.00–12.00 Детская игровая зона на улице «Веселое путешествие».
11.00 «Попади в яблочко» — соревнование по дартсу (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
12.00–12.45 Концертная программа.
Дубровский участок № 19
8.00–20.00 Выставка «Беларусь — моя Родина».
9.00–10.00, 13.00–14.00 Развлекательная программа «Игры нашего детства».
с 10.00 Торговое обслуживание.
10.00–12.00, 13.00–15.00 Турнир между командами учащихся школы и жителями агрогородка Дубровка по мини-футболу и волейболу.
12.00–13.00, 14.00–15.00, 15.00–16.00 «Концертная программа «Кола сяброў».
12.00-13.00, 17.00-18.00 Развлекательная программа «Искатели приключений».
Дукорский участок № 20
8.00–20.00 Выставка фоторабот «Дукора — мая старонка любая».
с 10.00 Торговое обслуживание.
10.00–14.00 Акция «Береги свое здоровье».
11.00–12.00, 14.30–15.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
14.00 Выставка традиционных народных ремесел.
17.00 «Спортландия» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
В течение дня Концертная программа ВИА «20 лет спустя».
Жоровский участок № 21
10.00–14.00 Акция «Береги свое здоровье».
10.00–17.00 Торговое обслуживание.
13.00–13.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
13.30–14.30 Флешмоб «За безопасность — вместе!».
18.00 «Игровая зона «Чемпион» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
Дричинский участок № 22
8.00–20.00 Выставка декоративно-прикладного творчества.
с 10.00 Торговое обслуживание.
10.00–13.00 Акция «Береги свое здоровье».
11.00–12.00 Детская игровая программа «В мастерской художника».
13.00 Спорт приглашает: показательные выступления по гиревому спорту (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
13.00–14.00 Концертная программа «За Беларусь!».
14.00–17.00 Кинозал (просмотр художественных и документальных фильмов отечественного производства).
Новоселковский участок № 23
8.00–20.00 Выставка «Рукотворные чудеса».
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.00–12.00 Акция безопасности «Сохрани свое счастье».
Презентация буклетов маршрута выходного дня «Веселая прогулка вместе».
12.00–13.00 Детская игровая программа «Вместе весело!».
13.00 «Спортивная викторина «Знаменитые спортсмены Беларуси» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
15.00–15.40 Концертная программа «Квітней, мая Беларусь!».
Марьинский участок № 24
8.00-20.00 Выставка «Народные ремесла».
8.00–17.00 Выставка «Уголок здоровья».
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.20–12.00, 13.00–14.00 Концертная программа «Твой выбор!».
14.00 Дружеская встреча по волейболу (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
Борский участок № 25
8.00-20.00 Выставка декоративно-прикладного искусства.
с 10.00 Торговое обслуживание.
10.00–12.00 Выставка-дегустация ООО «Кондитерская снековая фабрика».
12.00–13.30 Флешмоб «Мы — за здоровый образ жизни».
13.00 «Спортландия» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).
14.00–15.00 Концертная программа «Песней славим Беларусь».
15.00 Презентация «Достопримечательности нашего района».
Горелецкий участок № 26
8.00-20.00 Выставка детского творчества «Радуга талантов».
9.00–12.00 Акция «Береги свое здоровье».
с 10.00 Торговое обслуживание.
13.30–14.00 Концертная программа «Песней славим Беларусь».
Новопольский участок № 27
8.00–20.00 Тематическая выставка «Горжусь тобой, Беларусь».
Выставка «Наше творчество».
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.00–12.00 Консультация школьного психолога по детско-родительским отношениям.
14.00–14.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
Озеричинский участок № 28
8.00-20.00 Выставка детского творчества «Майстэрства рук і сэрца».
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.00–13.00, 14.00–16.00, 17.00–18.00 Встреча любителей игры в шашки и шахматы, турнир по настольному теннису, товарищеская игра в волейбол «Отцы и дети».
12.00–13.00 Конкурс детского рисунка на асфальте «Рисуем мир вокруг».
Сергеевичский участок № 29
8.00-20.00 Выставка работ живописи.
Выставка-продажа «Сергеевичское подворье приглашает».
с 10.00 Торговое обслуживание.
12.00–12.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
Пуховичский участок № 30
8.00-20.00 Выставка «Беларуская лялька».
Выставка работ педагогов и воспитанников «Мой родны кут».
10.00–17.00 Торговое обслуживание.
11.00–12.00, 14.00–15.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
14.00-14.30 Детский праздник (игровые площадки).
Пуховичский участок № 31
8.00-20.00 Выставка «Фантазия. Творчество. Мастерство».
10.00–13.00 Акция «Береги свое здоровье».
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.00–11.45 Спортивно-развлекательная программа «Вместе весело!».
15.00–16.00 Соревнования по велоспорту «Велотреал».
Затитово-Слободской участок № 32
8.00-20.00 Выставка «Мая Беларусь».
с 10.00 Торговое обслуживание.
16.30–17.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
Краснооктябрьский участок № 33
8.00–20.00 Выставка книг Почетного гражданина г. Марьина Горка Александра Карлюкевича.
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.00–12.00 Познавательная викторина для детей «Моя Беларусь».
14.30–15.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
15.00–15.30 Детская игровая программа.
Пережирский участок № 34
10.00–12.00 Акция «Мы за здоровый образ жизни».
с 10.00 Торговое обслуживание.
14.00–14.40 Концертная программа «Беларусь — прыгажуня».
Зазерский участок № 35
8.00–20.00 Выставка «Мое вдохновение».
Фотозона «Образование Пуховщины».
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.00–12.00 Презентация эковыставки «Джинсовый микс».
12.00–13.00, 15.30–16.30 Концертная программа «Беларусь — прыгажуня».
Ананичский участок № 36
8.00–18.00 Выставка изделий бизнес-компании «Швейный мир».
с 10.00 Торговое обслуживание.
09.00–12.00 Турнир по шахматам и шашкам; соревнования по волейболу.
10.00–12.00 Детская игровая программа, развивающие игры на улице.
11.00–11.45 Спортивно-развлекательная программа «Вместе весело!» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
14.00–15.00 Литературно-музыкальная композиция «Мой родны край заўжды са мной: у песнях, вершах, лёсе».
15.00–16.00 Соревнования по велоспорту «Велотреал».
Туринский участок № 37
8.00–20.00 Выставка «Захаваная спадчына».
12.00–12.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
12.30–13.00 Детская игровая программа.
10.00–11.00, 12.00–13.00 Спортивное мероприятие «Водная перестрелка».
16.00 «Атлет» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
10.00–14.00 Акция «За здоровый образ жизни».
Светлоборский участок № 38
8.00–20.00 Выставка «Беларусь — прыгажуня».
Выставка детских рисунков «Беларусь глазами детей».
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.30–12.00 Детская игровая программа.
12.00–13.00 Концертная программа «Мой край, моя судьба».
18.00 «Дартс» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
Шацкий участок № 39
8.00–20.00 Выставка «Майстэрства рук і сэрца».
10.00–12.00 Выставка-дегустация ООО «Шацкий мастер».
10.00–17.00 Торговое обслуживание.
12.00–13.00 Концертная программа «Это земля твоя и моя».
13.30–14.00 Детская игровая программа.
13.30–14.30 Спортивное мероприятие «Я, Ты, Он, Она — спортивная детвора».
19.00 «Баскетбольный чемпион» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
Ветеревичский участок № 40
9.00–16.00 Выставка изделий народных умельцев.
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.00–12.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
15.00 Соревнования по настольному теннису, баскетболу (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
11.00–12.00 Танцевально-развлекательная программа «Веселятся малыши и танцуют от души».
15.00–17.00 Спортивное мероприятие (игра в волейбол).
Габриелевский участок № 41
8.00–20.00 Выставка «Сілуэты малой радзімы».
Выставка детских работ «Летние мотивы».
с 10.00 Торговое обслуживание.
11.00–12.00 Спортивное мероприятие «Спортивный твист».
12.00–13.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
14.00–15.00 Детская игровая программа.
15.00 Соревнования по шашкам «Иду в дамки» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
Калининский участок № 42
8.00–20.00 Выставка «Квітней, Айчына!».
8.00–9.00, 15.00–16.00 Видеопрезентация «Марьина Горка — светлая зорька».
9.00–10.00 Флешмоб «Вас приветствует «Світанак».
с 10.00 Торговое обслуживание.
10.00–11.00 Мастер-класс «Беларускія карункі».
11.20–11.50, 12.00–12.30 Выставка-дегустация ОАО «Машпищепрод», СООО «Морозпродукт».
11.00–12.00, 18.00–19.00 Видеофильм «Моя Родина – Беларусь».
12.00–13.00, 12.30–14.30 Концертная программа «Наш выбор – Беларусь».
14.30–15.00 Беспроигрышная лотерея «Сувенир на память».
16.00–17.00 Шахматно-шашечный турнир (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
17.00–18.00 Викторина «Я ведаю свой родны край».
Ленинский участок № 43
8.00–17.00 Уголок здоровья.
с 10.00 Подворье «Марьина скарбница».
Зона отдыха для детей.
Торговое обслуживание.
Выставка «Рукотворные чудеса».
Продажа швейных изделий.
10.00–10.30 Выставка-дегустация СООО «Морозпродукт».
11.10–12.10 Выставка-презентация ОАО «Пуховичский КХП».
с 12.00 Демонстрационная зона агроусадьбы «Дары Велеса».
14.00 «Играем в дартс» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
11.00–12.00, 15.00–15.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
Андреевский участок № 44
с 10.00 Выставка «Рукотворные чудеса».
Торговое обслуживание.
11.00–11.30 Концертная программа «Ганаруся табой, Беларусь!».
12.00–12.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
15.00–17.00 Соревнования «Набей мяч», «Шашечная эстафета» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
Школьный участок № 45
8.00–20.00 Выставка авиакосмических моделей.
с 10.00 Торговое обслуживание.
10.00–11.00, 14.00–15.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
10.00–10.30, 12.40–13.10 Выставка-дегустация ОАО «Машпищепрод», СООО «Морозпродукт».
10.00–12.00, 12.30–13.30, 14.00–16.00 Спорт приглашает: мини-футбол, баскетбольный снайпер, волейбол (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
11.00–12.00 Подвижно-игровая программа «Поиграй-ка».
Кировский участок № 46
8.00–20.00 Выставка «Моя родная Беларусь!».
с 10.00 Торговое обслуживание.
10.00–11.30 Спортивная программа «Веселые старты».
10.00–11.00, 10.40–11.10 Выставка-дегустация ОАО «Пуховичский КХП», ОАО «Машпищепрод».
с 11.00 Детская игровая программа.
12.00–12.45, 13.15–14.00 Концертная программа «Ганаруся табой, Беларусь!».
16.00 «Выступление юных скалолазов» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
Новозарянский первый участок № 48
8.00–20.00 Выставка «Ярмарка рукотворных чудес».
10.00–13.00 Акция «Береги свое здоровье».
10.00–17.00 Торговое обслуживание.
10.00–12.00, 10.00–13.00 Теннисный турнир, волейбол.
12.00–12.30 Выставка-дегустация ОАО «Машпищепрод».
12.00–13.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».
Новозарянский второй участок № 49
8.00–20.00 Выставка «Моя малая родина».
с 10.00 Торговое обслуживание. Зона отдыха для детей.
11.20–11.50 Выставка-дегустация СООО «Морозпродукт».
12.00–13.00, 14.00–15.00 Концертная программа «Для цябе, мая краіна!».
13.30–14.00 Музыкальный микс.
18.00 Дружеская встреча по футболу «Футбол объединяет людей» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).
Новозарянский третий участок № 50
8.00–17.00 Уголок здоровья.
10.00–17.00 Торговое обслуживание.
10.40–11.10 Выставка-дегустация СООО «Морозпродукт».
11.00–11.40, 17.00–17.40 Концертная программа «Квітней, мая Беларусь».
11.00–12.00 Детская игровая зона, развлекательная программа «У Лукоморья».
12.20–13.00 Выставка-презентация ОАО «Пуховичский КХП».
14.00–16.00 Дружеская встреча по волейболу.