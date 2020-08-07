Концерты, выставки и дегустации — что ждет избирателей на участках

Правдинский участок № 1

8.00–20.00 Фотовыставка «Всему начало здесь — в краю моем родном».

Выставка работ Татьяны Русович.

9.00–12.00 Акция «Береги свое здоровье».

10.00–17.00 Торговое обслуживание.

12.00–13.00 Товарищеская игра в футбол.

12.00–13.00, 15.00–16.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

16.00 Викторина «Футбольный снайпер» (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин»).

В течение дня Детский праздник.

Руденский участок № 2

8.00–20.00 Выставка «Мая Радзiма».

9.00–9.30, 11.00–11.30 Развлекательная программа «В гостях у бабушки Арины».

с 10.00 Торговое обслуживание.

10.00–14.00 Акция «Будь в курсе. Измерь свое давление».

11.00–11.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

15.00 Набивание футбольного мяча (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

Руденский участок № 3

8.00–20.00 Выставка «Творчество без границ».

9.00–11.00 Выставка-презентация ОАО «Руденск».

с 10.00 Торговое обслуживание.

12.00–13.00 Детская игровая программа «Калейдоскоп веселья».

13.00–14.00, 15.00–16.00 Концертная программа «Мы аб родным краі спяваем!».

14.00 «Играем в шашки вместе» (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

Цитвянский участок № 4

8.00–20.00 Выставка «Беларусь моя светлая».

9.00–12.00 Акция «Береги свое здоровье».

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.00–11.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

Свислочский первый участок № 5

с 10.00 Торговое обслуживание.

Зона отдыха для детей.

10.00–11.00 Выставка-презентация ООО «Белэкотехника».

10.00–17.00 Акция «Береги свое здоровье».

11.00–12.00 Концертная программа «За процветающую Беларусь!».

14.00–16.00 Дружеская встреча по волейболу команд ЗАО «Август-Бел» и Свислочской средней школы (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин»).

Свислочский второй участок № 6

8.00–20.00 Выставка «Шерстяная акварель».

8.00–17.00 Выставка «Уголок здоровья».

с 10.00 Торговое обслуживание. Зона отдыха для детей.

11.10–12.10 Выставка-презентация ООО «Белэкотехника».

12.00–12.40, 14.00–14.40 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

13.40–14.10 Выставка-дегустация СООО «Морозпродукт».

Дружненский первый участок № 7

8.00–20.00 Торговое обслуживание.

9.00–10.00 Выставка-презентация ЗАО «Август-Бел».

9.00–12.00 Акция «Береги свое здоровье», уголок здоровья.

10.00 «Волейбольный карнавал» (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

10.00–17.00 Выставка «Радужная палитра».

14.00–15.00 Концертная программа.

Дружненский второй участок № 8

8.00–20.00 Выставка «Мой край — маё каханне».

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.00 «Аэробика с нами» (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

12.00–14.00 Выставка плакатов по пожарной безопасности «Безопасное детство».

13.00–14.00 Концертная программа «Беларусь мая — краіна міра і дабра».

14.20–14.50 Выставка-дегустация СООО «Морозпродукт».

Дружненский третий участок № 9

8.00–17.00 Выставка «Уголок здоровья».

с 10.00 Торговое обслуживание.

10.00–13.00 Соревнования по армрестлингу, настольному теннису, гиревому спорту (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

12.00–13.00, 13.00–14.00 Презентация деятельности секций «Ритмическая гимнастика», «Восточные танцы».

Семинар по силовым видам спорта.

13.00–13.30 Концертная программа «Вітаем Беларусь».

11.00–13.00 Презентация буклета «Дружно в Дружном мы живем».

Дружненский четвертый участок № 10

9.00–12.00 Акция «Узнай свой рост, вес, давление».

с 10.00 Торговое обслуживание.

Зона отдыха для детей.

10.15–11.15 Выставка-презентация ЗАО «Август-Бел».

11.00–12.00 Кинолекторий «Беларусь сегодня».

11.00–16.00 Выставка картин художника Николая Фетисова.

12.00–13.00 Квест «Дети любят игры».

14.00 Армрестлинг (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

Дружненский пятый участок №11

8.00–20.00 Выставка декоративно-прикладного творчества. Выставка «Натхненне».

8.00–17.00 Выставка «Уголок здоровья».

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.00–12.00, 14.30–15.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

13.40–14.10 Выставка-дегустация ОАО «Машпищепрод».

16.00 Соревнование для сильных (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

Блонский участок № 12

8.00-17.00 Выставка «Уголок здоровья».

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.00–11.40 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

12.40–13.10 Выставка-дегустация ОАО «Машпищепрод».

15.00 Показательные выступления по гиревому спорту (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

15.00-16.00 Детская игровая программа.

Блужский участок № 13

8.00-20.00 Выставка «Добрых рук мастерство».

с 10.00 Торговое обслуживание.

10.00-11.00 Детская игровая программа «По следам Бременских музыкантов».

10.00–12.00, 14.00–16.00 Дружеская встреча по настольному теннису (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

12.00–14.00, 16.00–18.00 Мультимедийная презентация концертной программы фольклорного ансамбля «Бяседа».

Тальковский участок № 14

8.00–20.00 Выставка «С любовью к родному краю».

с 10.00 Торговое обслуживание.

10.00–14.00 Выставка-продажа «Волшебное мыло».

12.00–12.40 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

14.00 Шашки и шахматы (розыгрыш абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

Сутинский участок № 15

8.00–20.00 Выставка «С любовью к родному краю».

с 10.00 Торговое обслуживание.

10.30–11.10 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

13.00–13.30 Акция «Здоровый я — здоровая семья, или В будущее без риска».

13.30–14.00 Турнир по шашкам «Встреча поколений».

14.00 Дартс (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

Голоцкий участок № 16

8.00–20.00 Выставка «Сохрани. Не навреди. Приумножь!».

8.00–18.00 Торговое обслуживание.

10.00–14.00 Акция «Береги свое здоровье».

13.00–13.45 Концертная программа «За Беларусь!».

15.00–16.00 Спорт приглашает (товарищеский матч ФК «Голоцк» с учащимися школы).

Моторовский участок № 17

8.00–20.00 Выставка «С любовью к людям и земле».

9.00–12.00 Акция «Береги свое здоровье».

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.00 «Волейбол для всех» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

11.00–11.40 Концертная программа «Беларусь — моя судьба».

13.00-14.00 Детская игровая программа «Мир глазами детства».

Зазерьевский участок № 18

8.00–20.00 Выставка «Наше творчество».

с 10.00 Торговое обслуживание.

Зона отдыха для детей.

10.00–14.00 Акция «Береги свое здоровье».

10.00–12.00 Детская игровая зона на улице «Веселое путешествие».

11.00 «Попади в яблочко» — соревнование по дартсу (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

12.00–12.45 Концертная программа.

Дубровский участок № 19

8.00–20.00 Выставка «Беларусь — моя Родина».

9.00–10.00, 13.00–14.00 Развлекательная программа «Игры нашего детства».

с 10.00 Торговое обслуживание.

10.00–12.00, 13.00–15.00 Турнир между командами учащихся школы и жителями агрогородка Дубровка по мини-футболу и волейболу.

12.00–13.00, 14.00–15.00, 15.00–16.00 «Концертная программа «Кола сяброў».

12.00-13.00, 17.00-18.00 Развлекательная программа «Искатели приключений».

Дукорский участок № 20

8.00–20.00 Выставка фоторабот «Дукора — мая старонка любая».

с 10.00 Торговое обслуживание.

10.00–14.00 Акция «Береги свое здоровье».

11.00–12.00, 14.30–15.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

14.00 Выставка традиционных народных ремесел.

17.00 «Спортландия» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

В течение дня Концертная программа ВИА «20 лет спустя».

Жоровский участок № 21

10.00–14.00 Акция «Береги свое здоровье».

10.00–17.00 Торговое обслуживание.

13.00–13.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

13.30–14.30 Флешмоб «За безопасность — вместе!».

18.00 «Игровая зона «Чемпион» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

Дричинский участок № 22

8.00–20.00 Выставка декоративно-прикладного творчества.

с 10.00 Торговое обслуживание.

10.00–13.00 Акция «Береги свое здоровье».

11.00–12.00 Детская игровая программа «В мастерской художника».

13.00 Спорт приглашает: показательные выступления по гиревому спорту (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

13.00–14.00 Концертная программа «За Беларусь!».

14.00–17.00 Кинозал (просмотр художественных и документальных фильмов отечественного производства).

Новоселковский участок № 23

8.00–20.00 Выставка «Рукотворные чудеса».

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.00–12.00 Акция безопасности «Сохрани свое счастье».

Презентация буклетов маршрута выходного дня «Веселая прогулка вместе».

12.00–13.00 Детская игровая программа «Вместе весело!».

13.00 «Спортивная викторина «Знаменитые спортсмены Беларуси» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

15.00–15.40 Концертная программа «Квітней, мая Беларусь!».

Марьинский участок № 24

8.00-20.00 Выставка «Народные ремесла».

8.00–17.00 Выставка «Уголок здоровья».

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.20–12.00, 13.00–14.00 Концертная программа «Твой выбор!».

14.00 Дружеская встреча по волейболу (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

Борский участок № 25

8.00-20.00 Выставка декоративно-прикладного искусства.

с 10.00 Торговое обслуживание.

10.00–12.00 Выставка-дегустация ООО «Кондитерская снековая фабрика».

12.00–13.30 Флешмоб «Мы — за здоровый образ жизни».

13.00 «Спортландия» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОК «Энергия»).

14.00–15.00 Концертная программа «Песней славим Беларусь».

15.00 Презентация «Достопримечательности нашего района».

Горелецкий участок № 26

8.00-20.00 Выставка детского творчества «Радуга талантов».

9.00–12.00 Акция «Береги свое здоровье».

с 10.00 Торговое обслуживание.

13.30–14.00 Концертная программа «Песней славим Беларусь».

Новопольский участок № 27

8.00–20.00 Тематическая выставка «Горжусь тобой, Беларусь».

Выставка «Наше творчество».

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.00–12.00 Консультация школьного психолога по детско-родительским отношениям.

14.00–14.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

Озеричинский участок № 28

8.00-20.00 Выставка детского творчества «Майстэрства рук і сэрца».

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.00–13.00, 14.00–16.00, 17.00–18.00 Встреча любителей игры в шашки и шахматы, турнир по настольному теннису, товарищеская игра в волейбол «Отцы и дети».

12.00–13.00 Конкурс детского рисунка на асфальте «Рисуем мир вокруг».

Сергеевичский участок № 29

8.00-20.00 Выставка работ живописи.

Выставка-продажа «Сергеевичское подворье приглашает».

с 10.00 Торговое обслуживание.

12.00–12.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

Пуховичский участок № 30

8.00-20.00 Выставка «Беларуская лялька».

Выставка работ педагогов и воспитанников «Мой родны кут».

10.00–17.00 Торговое обслуживание.

11.00–12.00, 14.00–15.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

14.00-14.30 Детский праздник (игровые площадки).

Пуховичский участок № 31

8.00-20.00 Выставка «Фантазия. Творчество. Мастерство».

10.00–13.00 Акция «Береги свое здоровье».

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.00–11.45 Спортивно-развлекательная программа «Вместе весело!».

15.00–16.00 Соревнования по велоспорту «Велотреал».

Затитово-Слободской участок № 32

8.00-20.00 Выставка «Мая Беларусь».

с 10.00 Торговое обслуживание.

16.30–17.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

Краснооктябрьский участок № 33

8.00–20.00 Выставка книг Почетного гражданина г. Марьина Горка Александра Карлюкевича.

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.00–12.00 Познавательная викторина для детей «Моя Беларусь».

14.30–15.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

15.00–15.30 Детская игровая программа.

Пережирский участок № 34

10.00–12.00 Акция «Мы за здоровый образ жизни».

с 10.00 Торговое обслуживание.

14.00–14.40 Концертная программа «Беларусь — прыгажуня».

Зазерский участок № 35

8.00–20.00 Выставка «Мое вдохновение».

Фотозона «Образование Пуховщины».

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.00–12.00 Презентация эковыставки «Джинсовый микс».

12.00–13.00, 15.30–16.30 Концертная программа «Беларусь — прыгажуня».

Ананичский участок № 36

8.00–18.00 Выставка изделий бизнес-компании «Швейный мир».

с 10.00 Торговое обслуживание.

09.00–12.00 Турнир по шахматам и шашкам; соревнования по волейболу.

10.00–12.00 Детская игровая программа, развивающие игры на улице.

11.00–11.45 Спортивно-развлекательная программа «Вместе весело!» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

14.00–15.00 Литературно-музыкальная композиция «Мой родны край заўжды са мной: у песнях, вершах, лёсе».

15.00–16.00 Соревнования по велоспорту «Велотреал».

Туринский участок № 37

8.00–20.00 Выставка «Захаваная спадчына».

12.00–12.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

12.30–13.00 Детская игровая программа.

10.00–11.00, 12.00–13.00 Спортивное мероприятие «Водная перестрелка».

16.00 «Атлет» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

10.00–14.00 Акция «За здоровый образ жизни».

Светлоборский участок № 38

8.00–20.00 Выставка «Беларусь — прыгажуня».

Выставка детских рисунков «Беларусь глазами детей».

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.30–12.00 Детская игровая программа.

12.00–13.00 Концертная программа «Мой край, моя судьба».

18.00 «Дартс» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

Шацкий участок № 39

8.00–20.00 Выставка «Майстэрства рук і сэрца».

10.00–12.00 Выставка-дегустация ООО «Шацкий мастер».

10.00–17.00 Торговое обслуживание.

12.00–13.00 Концертная программа «Это земля твоя и моя».

13.30–14.00 Детская игровая программа.

13.30–14.30 Спортивное мероприятие «Я, Ты, Он, Она — спортивная детвора».

19.00 «Баскетбольный чемпион» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

Ветеревичский участок № 40

9.00–16.00 Выставка изделий народных умельцев.

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.00–12.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

15.00 Соревнования по настольному теннису, баскетболу (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

11.00–12.00 Танцевально-развлекательная программа «Веселятся малыши и танцуют от души».

15.00–17.00 Спортивное мероприятие (игра в волейбол).

Габриелевский участок № 41

8.00–20.00 Выставка «Сілуэты малой радзімы».

Выставка детских работ «Летние мотивы».

с 10.00 Торговое обслуживание.

11.00–12.00 Спортивное мероприятие «Спортивный твист».

12.00–13.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

14.00–15.00 Детская игровая программа.

15.00 Соревнования по шашкам «Иду в дамки» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

Калининский участок № 42

8.00–20.00 Выставка «Квітней, Айчына!».

8.00–9.00, 15.00–16.00 Видеопрезентация «Марьина Горка — светлая зорька».

9.00–10.00 Флешмоб «Вас приветствует «Світанак».

с 10.00 Торговое обслуживание.

10.00–11.00 Мастер-класс «Беларускія карункі».

11.20–11.50, 12.00–12.30 Выставка-дегустация ОАО «Машпищепрод», СООО «Морозпродукт».

11.00–12.00, 18.00–19.00 Видеофильм «Моя Родина – Беларусь».

12.00–13.00, 12.30–14.30 Концертная программа «Наш выбор – Беларусь».

14.30–15.00 Беспроигрышная лотерея «Сувенир на память».

16.00–17.00 Шахматно-шашечный турнир (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

17.00–18.00 Викторина «Я ведаю свой родны край».

Ленинский участок № 43

8.00–17.00 Уголок здоровья.

с 10.00 Подворье «Марьина скарбница».

Зона отдыха для детей.

Торговое обслуживание.

Выставка «Рукотворные чудеса».

Продажа швейных изделий.

10.00–10.30 Выставка-дегустация СООО «Морозпродукт».

11.10–12.10 Выставка-презентация ОАО «Пуховичский КХП».

с 12.00 Демонстрационная зона агроусадьбы «Дары Велеса».

14.00 «Играем в дартс» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

11.00–12.00, 15.00–15.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

Андреевский участок № 44

с 10.00 Выставка «Рукотворные чудеса».

Торговое обслуживание.

11.00–11.30 Концертная программа «Ганаруся табой, Беларусь!».

12.00–12.30 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

15.00–17.00 Соревнования «Набей мяч», «Шашечная эстафета» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

Школьный участок № 45

8.00–20.00 Выставка авиакосмических моделей.

с 10.00 Торговое обслуживание.

10.00–11.00, 14.00–15.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

10.00–10.30, 12.40–13.10 Выставка-дегустация ОАО «Машпищепрод», СООО «Морозпродукт».

10.00–12.00, 12.30–13.30, 14.00–16.00 Спорт приглашает: мини-футбол, баскетбольный снайпер, волейбол (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

11.00–12.00 Подвижно-игровая программа «Поиграй-ка».

Кировский участок № 46

8.00–20.00 Выставка «Моя родная Беларусь!».

с 10.00 Торговое обслуживание.

10.00–11.30 Спортивная программа «Веселые старты».

10.00–11.00, 10.40–11.10 Выставка-дегустация ОАО «Пуховичский КХП», ОАО «Машпищепрод».

с 11.00 Детская игровая программа.

12.00–12.45, 13.15–14.00 Концертная программа «Ганаруся табой, Беларусь!».

16.00 «Выступление юных скалолазов» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

Новозарянский первый участок № 48

8.00–20.00 Выставка «Ярмарка рукотворных чудес».

10.00–13.00 Акция «Береги свое здоровье».

10.00–17.00 Торговое обслуживание.

10.00–12.00, 10.00–13.00 Теннисный турнир, волейбол.

12.00–12.30 Выставка-дегустация ОАО «Машпищепрод».

12.00–13.00 Концертная программа «Квітней, Беларусь!».

Новозарянский второй участок № 49

8.00–20.00 Выставка «Моя малая родина».

с 10.00 Торговое обслуживание. Зона отдыха для детей.

11.20–11.50 Выставка-дегустация СООО «Морозпродукт».

12.00–13.00, 14.00–15.00 Концертная программа «Для цябе, мая краіна!».

13.30–14.00 Музыкальный микс.

18.00 Дружеская встреча по футболу «Футбол объединяет людей» (вручение абонементов в ФОК «Аквамарин», ФОЦ «Виктория»).

Новозарянский третий участок № 50

8.00–17.00 Уголок здоровья.

10.00–17.00 Торговое обслуживание.

10.40–11.10 Выставка-дегустация СООО «Морозпродукт».

11.00–11.40, 17.00–17.40 Концертная программа «Квітней, мая Беларусь».

11.00–12.00 Детская игровая зона, развлекательная программа «У Лукоморья».

12.20–13.00 Выставка-презентация ОАО «Пуховичский КХП».

14.00–16.00 Дружеская встреча по волейболу.