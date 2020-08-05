Конкурс инвестпроектов: Миноблисполком выберет лучшие и частично профинансирует их

С 10 июля по 10 августа проводится конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства Минской области для предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение:

— части процентов за пользование банковскими кредитами;

— части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Государственная финансовая поддержка может быть предоставлена:

индивидуальным предпринимателям, микроорганизациям со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно, малым организациям со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно при условии создания ими новых рабочих мест.

Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять с 10 июля по 10 августа 2020 года (включительно) по адресу: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 4, комитет экономики Миноблисполкома.

Более подробная информация размещена на сайте Пуховичского районного исполнительного комитета в разделе «Деловым людям» — «Конкурс инвестиционных проектов».

Комитет экономики Миноблисполкома.