Конкурс на самую оригинальную защитную маску проводится в Беларуси

Творческий конкурс на самую оригинальную защитную маску объявила в Беларуси газета «Медицинский вестник».

По условиям конкурса, маску следует оформить в любой декоративно-прикладной технике (роспись, аппликация, вышивка, декорирование бусинами и др.), сфотографироваться в ней и прислать фото на электронный адрес газеты info@medvestnik.by до 15 декабря.

Принять участие в конкурсе «COVID, маска… Новый год!» может любой житель Беларуси, возраст не ограничен. Допускаются коллективные работы и, соответственно, групповые фото.

В теме письма следует поставить отметку «Конкурс масок», а в самом письме указать ФИО, возраст автора, город проживания и контактный телефон. Если работа создавалась с помощью взрослых, необходимо это отметить. Можно также рассказать, как родилась идея дизайна и как создавалась конкурсная маска.

Три самые оригинальные работы будут отмечены дипломами и ценными призами, а самая яркая и выразительная получит Гран-при конкурса.

Результаты опубликуют 17 декабря в газете и на сайте Medvestnik.by.

Источник: Млын.бай