Национальная академия наук Беларуси объявила Конкурс творческих работ, посвященный Году народного единства. Цель Конкурса: укрепление идеи национального единства и консолидации белорусского общества; стимулирование творческой активности граждан Республики Беларусь; повышение престижа творческой деятельности в стране. Конкурс проводится по семи номинациям: «Песни нашей земли»; «Стихи и рассказы о своей земле»; «Краеведческие тропы»; «Язык моей страны (местные диалекты, географические названия, личные имена)»; «Изобразительное искусство»; «Фото и видео изображения»; «Произведения народных мастеров». Премии присуждаются физическим лицам – профессионалам и любителям.

Документы для участия в Конкурсе принимаются до 1 октября 2021 года по электронной почте: skaryna2017@gmail.com, а также по адресу: 220072, г. Минск, ул. Сурганава, д. 1, корп. 2. Контактный телефон, факс: 8-017 270-18-81. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте НАН Беларуси (http://nasb.gov.by).

Просим принять к сведению и распространить информацию о данном Конкурсе. НАН Беларуси надеется на плодотворное сотрудничество.