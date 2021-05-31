Конституционная комиссия предлагает укрепить финансово-экономическую базу местного самоуправления, сообщил во время заседания Конституционной комиссии ее председатель, председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БелТА.

«Какой-то единой концепции самоуправления, которую можно было бы признать в качестве мирового стандарта, не выработано. Каждая страна в различные периоды своей истории решает эти вопросы по-своему, учитывая конкретные социальные и политические условия, национально-исторические традиции и систему государственного устройства», — сказал Петр Миклашевич.

По его словам, в Конституции Беларуси местное управление и самоуправление регулируется достаточно полно. Тем не менее назрели и некоторые изменения.

«Следует укрепить финансово-экономическую базу местного самоуправления. Нуждается в ясных критериях право собственности органов местного самоуправления на объекты, расположенные на подведомственных территориях, а также на иное коммунальное имущество. Необходимо на основе комплексного анализа финансовых основ местного самоуправления четко и определенно установить источники финансирования местного самоуправления. Одновременно следует развивать механизмы более широкого участия граждан в осуществлении местного самоуправления. А законодателям в условиях информационного общества — своевременно регулировать новые формы и способы такого участия в целях обеспечения баланса в решении местных и общегосударственных задач», — отметил председатель КС.