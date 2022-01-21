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Конституционную реформу обсуждали в коллективе Пуховичского комбината хлебопродуктов

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На встречу с работниками  предприятия приехали заместитель председателя райисполкома  Наталья Чернышева и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Елена Адамейко. Речь шла о предстоящем референдуме.

 

Наталья Чернышева напомнила, что  Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ №14 «О назначении республиканского референдума».  В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года. Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Сейчас начинается этап формирования участков для голосования и участковых комиссий, которые будут на них работать.  Все будет происходить в соответствии с Избирательным кодексом  Республики Беларусь.

Наталья ПАРХОМЧИК.

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