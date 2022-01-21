Конституционную реформу обсуждали в коллективе Пуховичского комбината хлебопродуктов

На встречу с работниками предприятия приехали заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Елена Адамейко. Речь шла о предстоящем референдуме.

Наталья Чернышева напомнила, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ №14 «О назначении республиканского референдума». В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года. Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Сейчас начинается этап формирования участков для голосования и участковых комиссий, которые будут на них работать. Все будет происходить в соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь.

Наталья ПАРХОМЧИК.