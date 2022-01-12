Конституционные новации обсуждают трудовые коллективы

Диалоговые площадки, на которых обсуждаются изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь, проходят в трудовых коллективах района.

В среду диалог, на котором обсудили новации Основного Закона, состоялся в отделе внутренних дел райисполкома. Спикером на нем выступил председатель райисполкома Виктор Коледа. В обновленной Конституции немало положений, касающихся обеспечения национальной безопасности. Они вызвали интерес правоохранителей.

Теме безопасности также был посвящен один из самых интересных вопросов, который прозвучал во время работы диалоговой площадки в средней школе №1 поселка Дружный, где в качестве спикера выступила заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева. Педагогов интересовало, почему в обновленной Конституции так много внимания уделяется этой проблеме, если уже существует солидная законодательная база, регулирующая вопросы безопасности и защиты национальных интересов. Наталья Анатольевна напомнила, что Конституция — это Основной Закон страны, на котором базируется вся законодательная база. И в ней прописаны основные принципы, на которых строится вся жизнь государства. А вопросы безопасности в современном мире одни из самых острых. Республика ощущает сильнейшее внешнее давление, попытки вмешиваться в нее внутреннюю жизнь. В перспективе себя от этого нужно обезопасить.

В этот день с коллективом Пуховичской районной ветеринарной станции встретился первый заместитель председателя райисполкома Александр Маевский.

В разговоре на тему изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, который состоялся в ДЭУ №68, филиале РУП «Минскавтодор-Центр» приняли участие заместитель председателя райисполкома Денис Широкий и председатель районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич.

Наталья ПАРХОМЧИК.