Конституция определяет основы политической, правовой и экономической систем государства

Завершается обсуждение поправок Конституции Республики Беларусь. Во всех трудовых коллективах прошли встречи, где говорили о ключевых поправках в Основной Закон нашей страны. Докладчики в первую очередь старались познакомить белорусов с теми новшествами, которые выносятся на обсуждение и голосование. И, конечно, хотели услышать мнение людей об этих поправках.

— В основе нового проекта Конституции лежат все те же базовые ценности, которые касались и касаются сохранения социального государства и социальных гарантий,— сказал в своем выступлении перед коллективом УП «Жилтеплосервис» КХ Илья Шатько, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. — Но необходимость внесения дополнений в Основной Закон страны была обусловлена требованиями времени, развитием всех сфер белорусского общества и изменением геополитической ситуации в мире.



Илья Иванович остановился на поправках в статьи, регулирующие внешнюю политику государства, защиту персональных данных и безопасность личности, говорил о возможностях и гарантиях реализации интеллектуального, духовного, нравственного и физического потенциала молодежи, о сохранении социальных гарантий. Так, Конституцией гражданам Беларуси гарантируется право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом. Государство продолжит проявлять особую заботу о ветеранах войны и труда, а также о лицах, утративших здоровье при защите государственных и общественных интересов. Но теперь каждый из белорусов обязан проявлять социальную активность, трудиться на благо страны и заботиться о сохранении своего здоровья.

Илья Шатько также считает актуальной сегодня для белорусского народа тему сохранения национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций.

Остановился докладчик и на изменениях политической и избирательной систем, на предложениях установить единый день для голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных Советов депутатов, закрепить статус Всебелорусского народного собрания как новую форму народовластия и передать ему ряд полномочий Президента.

— Конституция определяет основы политической, правовой и экономической систем государства,— сказал генеральный директор УП «Жилтеплосервис» КХ Дмитрий Климашевский в своем обращении к коллективу.— По обновленной Конституции нам дальше жить и работать, поэтому предстоящий референдум — важное событие в жизни общества, которое мы не имеем права игнорировать. Долг каждого — прийти в день голосования на участки и высказать свою позицию.

Елена МАКСИМОВА.