Контакт или не контакт? Это определяет новое Постановление Минздрава

Ситуация с COVID-19 сегодня уже не кажется нам настолько непонятной, как это было в начале текущего года, когда регистрировались первые заболевшие, устанавливались их контакты, когда писались первые протоколы лечения пациентов. Когда все мы учились жить с этой инфекцией, отвечая на новые для всех нас вопросы. В апреле в связи с пандемией коронавируса вышло Постановление Минздрава Республики Беларусь № 36, в которое недавно Постановлением от 2 октября 2020 года № 81 были внесены изменения. Предметом правового регулирования нового Постановления является актуализация требований по критериям отнесения граждан к контактам первого и второго уровня.

— К контактам первого уровня теперь относятся люди, которые в течение 4-х дней до и 10-ти дней после появления у заболевшего симптомов заболевания тесно контактировали с ним. Тесным считается контакт на протяжении не менее 15 минут и на расстоянии менее 1 метра без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, — рассказывает главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова. — Контактом первого уровня считается и тот, кто общался с бессимптомным носителем коронавируса в течение 4-х дней до и 10-ти дней после даты забора материала для исследования на ковид. Это значит, что если вы общались с человеком с COVID-19 на безопасной социальной дистанции, соблюдали при этом меры профилактики (находились в маске, обрабатывали руки антисептиками), вы не будете считаться контактом первого уровня.

Ранее к ним относились лица, имевшие тесный контакт с заболевшим COVID-19 в течение последних 14 календарных дней с даты последнего контакта и до получения положительного результата лабораторного обследования заболевшего.

К контактам второго уровня теперь относятся дети в возрасте до 10 лет, посещающие детский сад или школу, если они имели возможный контакт с человеком с COVID-19 в течение 4-х дней до и 10-ти дней после появления у него симптомов заболевания. Это касается и случаев, когда дети общались с бессимптомным носителем.

В Постановлении дается определение «возможного контакта». Это контакт на расстоянии от 1 до 2 метров без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Данное Постановление дает ответы на многие вопросы, которые волнуют сегодня граждан, так или иначе столкнувшихся с этим заболеванием. Порой мне лично приходится слышать недовольство тем, что медработники не относят некоторых людей к контактам первого уровня и тем самым якобы способствуют распространению инфекции, ведь контактировавшие люди продолжают вести привычный образ жизни. Что можно сказать на это? Во-первых, Постановление является руководящим документом, согласно которому медработники и поступают. Во-вторых, нужно быть объективными и признать тот факт, что отправить на изоляцию все окружение заболевшего человека просто нереально. А потому стоит очередной раз поговорить о нашей сознательности и гражданской ответственности. Если вы имели какие-то контакты с заболевшими людьми, то стоит самим ограничить общение до минимума, соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты, чтобы до возможного проявления заболевания не заразить других. Спустя несколько дней вам станет понятно, был ли контакт опасным или нет. Но практика показывает, что нередки случаи, когда люди проживают в одной квартире (доме), но не заражаются, потому что соблюдают меры профилактики, используют средства защиты. Если же об этом просто говорить, но не делать, то не стоит потом удивляться негативным последствиям.

Елена ИВАНОВА.