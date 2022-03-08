О том, что про нее скажут классическое и где-то даже немного банальное «коня на скаку остановит», Людмила Агиевич, ныне жительница деревни Новое Житье, не могла подумать, пожалуй, даже тогда, когда в какой-то момент своей жизни увлеклась иппотерапией (лечение различных болезней с помощью верховой езды и общения с лошадьми).

— Тогда я, коренная минчанка, просто сбежала из офиса от своей бухгалтерской работы, — признается Людмила. — Я была волонтером, училась на курсах, постигая азы иппотерапии, работала с детками в манеже и видела результат этой работы. И он радовал, потому что очевидной была польза от этих занятий для детей с ДЦП, неврозами, аутизмом и другими достаточно тяжелыми диагнозами.

Чуть позже семьей Агиевич были приобретены три собственные спортивные лошади. Они сначала содержались в Ратомке, потом — на частной конюшне. Но и то, и другое было достаточно дорогим удовольствием. И Людмила с мужем Сергеем задумались над тем, чтобы переехать в деревню вместе со своим лошадиным хозяйством.

— Выбор пал на Новое Житье, потому что здесь, на Пуховщине, был дом бабушки моего мужа. Участком и домом, правда, никто не занимался долгие годы, и когда мы в первый раз сюда приехали, я была в шоке от того, какой объем работы нужно проделать, чтобы тут обустроить жилье. Но глаза боятся, а руки делают. Так и случилось. Сначала привели в порядок участок. Затем провели в дом воду, обустроили местную канализацию, подремонтировали строения. Конечно, это далеко не все, что еще необходимо сделать.

Постепенно начало прирастать и хозяйство. Зимой появилась коза Зимка (имя получила как раз от времени года), еще позже — первая телочка, потом — вторая. У Зимки родилась Бусинка, которая все то время, пока мы с Людмилой говорили, упрямо покоряла стожок с сеном, накрытый пленкой, Соскользнув с пленки в сотый раз, Бусинка предприняла уже, наверное, сто первую безуспешную попытку, после которой оказалась на руках у Людмилы.

Коровье поголовье в это время лениво наблюдало за происходящим из своей загородки.

— Вот-вот мы ждем двойное прибавление, — улыбается хозяйка и говорит, что совсем не беспокоится по поводу того, что может прибавиться и работы.

К ней Людмила привыкла. Она, горожанка, может теперь и печь вытопить, и корову подоить. Без проблем. Правда, предпочитает внедрять в хозяйстве доступные гаджеты для облегчения труда: для дойки, например, специально купили доильный аппарат.

Но работы в деревне все равно никогда не бывает мало. Тем более, что супруги далеко не пенсионеры и имеют основное место работы в КФХ «Юницкого».

— Дома у нас даже телевизора нет, потому что просто некогда его смотреть, — говорит Людмила. — Особенно летом. Зимой, конечно, немного спокойнее, но лета, тем не менее, ждем с нетерпением. Деревня тогда оживает и становится похожа на настоящее «новае жыццё».

Сейчас она, если честно, пока больше похожа на старое. Но благодаря таким энтузиастам верится в то, что ветхих и заброшенных домов будет становиться все меньше. А люди, устав от городской суеты, начнут перебираться ближе к природе. Тем более, что найти здесь занятие для души не так сложно.

Елена ШАНТЫКО.