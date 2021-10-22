Координация смотровых комиссий в Пуховичском районе

Работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям регулярно проводят обследование жилищного фонда района. Цель – предупреждение пожаров и гибели людей.

Работа смотровых комиссий, координация которой возложена на районный отдел по чрезвычайным ситуациям, помогает избежать несчастных случаев, вызванных неосторожностью граждан. Ее суть заключается в проведении совместных обследований домовладений и квартир граждан со своевременным указанием владельцам на недостатки, создающие угрозу безопасности.

В один из таких рейдов спасатели отправились в Новопольский сельский Совет, в деревню Барбарово. Объект обследования – домовладения категорируемых граждан. Задача – проверить противопожарное состояние и провести профилактическую беседу с жильцами. Деревня небольшая – здесь находятся 28 домов. Их безопасность – на первом месте.

В доме 19 по улице Центральной проживает Сташевская Екатерина Александровна, пенсионерка. Поначалу хозяйка домовладения неохотно встретила у порога дома работников МЧС. Спасатели подробно объяснили цель своего визита: предупредить возможную беду, а также изучить состояние электрической проводки и электрооборудования, состояние отопительного оборудования, проконсультировать по всем интересующим вопросам, касающимся безопасности жизнедеятельности.

— Добро пожаловать! – улыбнувшись, пожилая женщина пригласила в свой дом спасателей.

Профессиональный взгляд инспектора мгновенно оценивает обстановку в комнате на предмет пожарной безопасности. Сильного беспокойства нет.

– За мной ухаживает дочь и внуки, – рассказывает Екатерина Александровна, – в доме делают все сами. Мы всегда вовремя готовимся к зиме, доводим до ума печь, следит за тем, чтобы дымоход был в порядке. Я среди тех, кто умеет и хочет заботиться о собственной безопасности, все рекомендации специалистов не пропускаю мимо ушей.

Работник МЧС поинтересовался у хозяйки, установлен ли автономный пожарный извещатель. Пожилая женщина, огорчившись, сказала об отсутствии устройства.

— Екатерина Александровна, вы поймите, что есть люди, которые убеждены, что пожарный извещатель – вещь ненужная, – говорит первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Антон Лашук. – Спорят: мол, жил без этого прибора – и никогда ничего не случалось, тем более что не курю и спиртного не употребляю, а за печкой совсем «глаз да глаз». Однако не в этом

дело: пожар может начаться когда угодно. Поэтому лучше позаботиться о собственной безопасности.

Пенсионерка пообещала спасателю, что дочь установит устройство, а при следующей встрече со спасателями она похвастается своим новым и полезным приобретением.

– Обязательно следите за состоянием пожарного извещателя, – напоминает Антон Лашук. – В случае пожара он поможет минимизировать его последствия и спасет вам жизнь. На кухне не оставляйте без присмотра на плите готовящуюся пищу. Не допускайте перекала печи, не топите печь с открытой дверцей, а запас дров, напоминаю, нельзя хранить у печи, – подчеркнул инспектор и вручил на память буклет.

Что показало рейдовое мероприятие? Работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям уделяют должное внимание вопросам безопасности в жилищном фонде.