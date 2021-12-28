Коронавирус может сохраняться в организме более семи месяцев

Коронавирус может проникнуть в большинство органов тела человека, включая сердце и мозг, и сохраняться там более семи месяцев. К такому выводу пришли ученые из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, проанализировав биоматериалы 44 человек, скончавшихся от COVID-19. Результаты исследования приводит «МИР24».

«Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов», – отмечается в исследовании.

Как выяснили эксперты, широкое распространение вируса в организме характерно и при легком, а также бессимптомном течении заболевания. При этом ученые не выявили серьезных воспалений вне легких.

«Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенного воспаления вне дыхательных путей», – констатируют исследователи.

Ранее специалисты Университетского колледжа Лондона и Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско выявили опасную особенность эволюционировавшего «альфа»-штамма. Как выяснили эксперты, он начинает вырабатывать больше «белков-антаноистов», которые подавляют работу врожденной иммунной системы человека.