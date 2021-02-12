Коронавирус не повлиял на духовную жизнь района

Сложная эпидемиологическая ситуация почти не повлияла на духовную жизнь в нашем районе, хотя и внесла некоторые коррективы. Во всех храмах 1-го и 2-го Пуховичских благочиний еженедельно совершаются богослужения, на которых по благословению митрополита Минского и Заслав-ского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина возносятся молитвы о прекращении вредоносного поветрия (коронавируса) и о мире в Беларуси. Также с соблюдением всех санитарных норм совершаются все церковные таинства, проходят занятия воскресных школ. Накануне и в дни двунадесятых праздников Рождества и Крещения (Богоявления) Господня прошли праздничные всенощные бдения и литургии. Вечером 18 января на реке Титовка иереем Григорием Целковым было совершено освящение купели, и в крещен-скую ночь по благочестивому обычаю все желающие смогли окунуться. Сейчас верующие пуховчане готовятся к следующему празднику — Сретению Господню, который будет отмечаться 15 февраля.

Состоялись и традиционные праздники. Так, 7 января прошел рождественский утренник для учащихся воскресной школы при кафедральном соборе Святого благоверного князя Александра Невского в Марьиной Горке и выставка рождественских поделок. Такие утренники в праздник Рождества Христова – одна из добрых традиций, которые объединяют детей, учителей и родителей. Ученики воскресной школы, от малышей до старшеклассников, с во-одушевлением читали стихи, посвященные Рождеству, и принимали поздравления и подарки от настоятеля кафедрального собора протоиерея Александра Целкова и директора воскресной школы матушки Ирины.

14 января в кафедральном соборе состоялся традиционный кулинарный конкурс, на котором активные прихожане представили свои фирменные блюда.

25 января, в день памяти святой мученицы Татьяны — престольный праздник храма-часовни в поселке Марьино — совершена Божественная литургия, на которой были вознесены молитвы за преподавателей и учащихся Марьиногорского аграрно-технического колледжа, а именинницам вручены памятные подарки. По окончании торжества совершен праздничный крестный ход.

Материалы подготовила Ангелина МИРОНЫЧЕВА.

Фото Евгения БОНДАРЯ.