Коронавирус плюс грипп. Как защитить себя от инфекции?

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом актуальна во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь. Об актуальности в Минской области данные заболеваемости говорят сами за себя: в сезон заболеваемости осень 2019 – весна 2020 гг. в Минской области острыми респираторными инфекциями и гриппом переболело 26 % населения, т.е. ¼ часть.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по распространенности и заболеваемости коронавирусной инфекцией, в период сезонного подъема заболеваемости ОРИ риск инфицироваться одновременно COVID-19 и вирусом гриппа, в том числе и другим вирусом респираторной группы, очень высок.

Анализ прививочного статуса против гриппа лиц, являвшихся контактами первого уровня с заболевшими коронавирусной инфекцией в Минской области за период март-июнь 2020 г. показал, что только у 33,6 % привитых в 2019 году против гриппа в последствии развилась коронавирусная инфекция. Данный факт дает основание предположить, что организм привитого человека находится в постоянной готовности реагировать на внедрение нового инфекционного агента. Косвенно ежегодная вакцинация против гриппа может являться профилактикой развития заболевания коронавирусной инфекцией, а также сочетанной инфекцией. Поэтому вакцинация против гриппа в текущем году приобрела еще большую значимость, чем в предыдущие годы.

Однозначно самым действенным методом является иммунопрофилактика. Из всей группы респираторных вирусов специфическая профилактика существует только против вируса гриппа, которая на протяжении многих лет доказала свою обоснованность и целесообразность.

Среди лиц, переболевших гриппом в сезон заболеваемости 2019-2020 гг. в Минской области, 91,7 % – это лица, не получившие вакцинацию в 2019 году.

В результате вакцинации у 40 % и более населения формируется коллективный иммунитет. Таким путем оказывается влияние и на заболеваемость не привитых: чем большее количество человек защищено от гриппа, тем меньше источников инфекции и меньше возможности для распространения вирусов.

Вакцинация против гриппа работающего населения позволяет максимально сохранить их здоровье, снизить потерю производительности труда, предотвратить повышенную нагрузку на продолжающий работу здоровый персонал.

В соответствии с нормативно-распорядительными документами Министерства здравоохранения Республики Беларусь в 2019 году, как и в предыдущие годы, запланировано охватить профилактическими прививками против гриппа не менее 40% населения Минской области, в том числе до 75% населения, относящегося к группам риска в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок:

— дети в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет;

— дети в возрасте от 3-х лет и взрослые с хроническими заболеваниями;

— лица с иммуносупрессией;

— лица в возрасте старше 65 лет;

— беременные женщины;

— медицинские, фармацевтические работники;

— дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;

— работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения.

По статистике выше всего вероятность заболеть гриппом у не привитых детей, посещающих дошкольные и школьные учреждения образования, поэтому в первую очередь целесообразно вакцинировать именно данную группу населения.

Для вакцинации лиц из групп риска используется российская вакцина «Гриппол плюс» на бесплатной основе, за личные средства граждан, а также средства предприятий и организаций – «Гриппол плюс» и «Ультрикс» производства Российской Федерации, «Ваксигрипп Тетра» производства Франции и «Инфлювак» производства Нидерланды.

Все вакцины являются высокоэффективными и безопасными иммунобиологическими лекарственными средствами и независимо от производителя соответствуют рекомендациям ВОЗ по составу противогриппозных вакцин в сезон гриппа 2020-2021 гг.

Профилактическую прививку против гриппа можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства при наличии показаний, за счет средств, выделенных нанимателем для вакцинации своих сотрудников, а также за личные средства граждан – в любом учреждении здравоохранения, оказывающем данный вид услуг.

Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.