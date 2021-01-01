Коронавирус заразил более 83 млн человек на планете. Повторно заболели 50 человек

По данным интерактивной карты coronavirus.app, вирус ковид зарегистрирован у 83 218 968 человек. В мире не более 50 человек повторно заразились коронавирусом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА «Новости».

США, Индия и Бразилия по-прежнему в лидерах.

20 216 939 случаев заболевания коронавирусом в США, в том числе 350 778 смертей. 241 393 новых случаев заражения в последние сутки. Население США — более 327 млн человек.

В Индии всего 10 267 283 заболевших зафиксировано, 148 774 смерти, 21 957 случаев — прирост за последние сутки. Население Индии 1 млрд 339 млн человек.

Бразилия с более чем 209 млн населения сообщает о 7 623 775 заболевших, 197 008 смертях, 55 809 новых случаях.

Россия на четвертом месте. По данным Оперштаба РФ, 3 131 500 случаев всего зафиксировано, 26 513 человек заразилось в последние сутки. Всего умерло 56 426 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторных заражений ковидом не так много — всего пока зафиксировано около 50 случаев в мире.

«При значительном нарушении иммунной системы человека у него может быть повторное заболевание. Таких заболеваний в мире единицы. Сегодня насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек», — рассказала Попова.

Источник:МЛЫН.БАЙ