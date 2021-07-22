Корреспондент газеты проехал по веломаршруту продолжительностью в 35 километров

Читатели периодически «подбрасывают» нам интересные вопросы. Из послед-них: есть ли в наших краях хорошие маршруты для велопрогулок?

Вопрос вроде и простой, а ответ я сразу дать и не смог. Поэтому решил разобраться. Но как искать? Куда ехать? Просто наобум? На помощь мне традиционно пришли социальные сети. Делаю пост в Instagram. В ответ: «Когда узнаешь, дай знать». Тупик?

Вспоминаю про товарища — любителя велосипеда. Егор Третьяков точно сможет мне помочь. Так и случилось. Егор сказал, что есть один маршрут, по которому он любит ездить. Стартуя из Марьиной Горки в сторону СООО «Морозпродукт» через Затитову Слободу, Пуховичи и Блонь я вернусь к областному детскому центру медицинской реабилитации «Пуховичи».

Отлично! Утром, пока не жарко, я сел на велосипед. Проехав по улице Октябрьская, пришел к твердому выводу, что наш город пока не имеет удобной инфраструктуры для комфортного передвижения на велосипеде. Мне приходилось слышать об этом раньше от наших читателей в социальных сетях, однако сейчас я смог убедиться в этом на собственном опыте.

Отсутствие понижений с тротуаров на проезжую часть порой заставляет чувствовать себя всадником. Скакать и прыгать на горном велосипеде — это одно. А если вы, к примеру, женщина на классическом дамском велосипеде?..

Перед автозаправкой появляется возможность ехать по специальной пешеходной зоне. По ней я легко доехал до СООО «Морозпродукт». Если же вы, к примеру, житель деревни Цагельня и возвращаетесь домой из Марь-иной Горки, на мой взгляд, начиная от ОАО «Пуховичинефтепродукт» ваш путь сопряжен с определенным риском, так как по причине отсутствия специальной зоны вы будете двигаться по дороге, а не по песчаной обочине. Проезжающие мимо автомобилисты зачастую не соблюдают скоростной режим. Знайте: сильно любить вас точно здесь никто не будет.

По правилам дорожного движения в такой ситуации на велосипеде можно ехать на расстоянии метра от обочины. В полной мере своим правом я пользоваться не стал, и на всякий случай двигался близко к краю проезжей части. Ехать можно, но главное —внимательно и аккуратно.

Чтобы понять, что я уже выехал из Марьиной Горки, мне пришлось хорошо присмотреться: дорожный знак прячется в листве.

Автобусная остановка «Цагельня». Ухоженное сооружение еще советских времен с нарисованным орнаментом. Мне оно почему-то напомнило недостроенный магазин. Современные остановки в корне отличаются от своих предшественников, поэтому эту когда-нибудь отнесут к памятникам архитектуры или обновят.

До поворота на Затитову Слободу вдоль дороги по обеим сторонам ровными рядами расположились тополя. Скорость велосипеда дает возможность получить удовольствие и от прекрасного вида по сторонам, и от приятного ощущения медленно уплывающих за вашу спину высоких деревьев.

На указателе «Затитова Слобода 8» сворачиваю и еду по проселочной дороге. Вокруг золотые поля и лес… Маленькая деревушка, скромно расположившаяся на этом волшебном фоне, будто бы стесняясь, робко выглядывает из-за деревьев. Проехать мимо я не смог и решил устроить себе экскурсию по деревне Осово.

Здесь тишина, спокойствие и полное уединение. Проехав от начала и до конца деревни, не услышал ни лая собак, ни криков петуха. Вообще ни одного человека. На глаза попалась только семья аистов в своем уютном гнезде. Правда, в некоторых дворах стояли автомобили с номерами седьмого региона. Значит, люди прячутся от палящего солнца. Видимо, эта деревня, как и многие другие, превратилась в дачный поселок.

Следующим населенным пунктом оказалась деревня Ровчак. Она живет полной жизнью. В каждом дворе что-то происходит. Вот кто-то косит траву, а там кто-то работает на пасеке, а кто-то просто загорает. На въезде в деревню небольшое военное захоронение. В этом месте покоятся мать и дочери, погибшие в 1944 году: Климович Мария Игнатьевна, Ольга Фроловна, Мария Фроловна.

Дальше еду по гравийной дороге. Если на ваших колесах хороший протектор, то ехать по ней особого труда не составит. Однако это не асфальт, и поэтому проезжающие мимо автомобили могут заставить вас погрузиться в тучу из пыли. Тут мне повезло. Я повстречал только одну машину, которая слегка дала мне понять, что такое исчезнуть в песках.

Вынырнув из песка, я оказался перед песчаным карьером. Табличка «СТОЙ! ИДЕТ ПРИСТРЕЛКА ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ!» отрезвляет. Специально оборудованная территория с мишенями и местами для начала стрельбы. Так что любителям сделать фотографии на фоне песчаных гор следует быть осторожнее при посещении данного объекта.

Впереди — Затитова Слобода. Дорога от карьера к ней пролегает вдоль лесного массива, а потом ныряет в лес. Особенно приятно по ней ехать в жаркую погоду. Велосипед вдруг начинает с легкостью нестись вниз с крутого спуска: прямо к Слободе. Я въезжаю в одну из старейших деревень нашего района. В книге Алеся Карлюкевича «За Титовкою — Слобода» говорится: «Из инвентаря 1779 года известно, что межа Затитовой Слободы установлена в 1623 году». Да, деревня с историей. Здесь в конце 1950-х снимали художественный фильм «Строгая женщина», в котором играли Юрий Белов, Стефания Станюта и другие известные актеры.

А теперь вы удивитесь: я встретил маму писателя Алеся Карлюкевича. Янина Михайловна — милейшей души человек. С радостью пригласила меня в дом, напоила холодной водой и немного рассказала о своем знаменитом сыне.

Из Затитовой Слободы я переезжаю в Пуховичи. По причине отсутствия специальной зоны ехать на этом отрезке пути нужно опять по автомобильной дороге.

Остановился возле храма Рождества Пресвятой Богородицы. Первое упоминание о нем относится к XVII веку. Здание ветшало, приходило в негодность. В XX веке церковь была частично разрушена и переоборудована под клуб. Спустя время православная община вернула ее в свое ведение, и несколько лет назад был построен новый храм из дерева.

Въезжаю в Блонь. И чудо: вижу знак пешеходной и велосипедной дорожки. С комфортом и чувством безопасно-сти еду по деревне. Впервые местечко Блонь, кстати, упоминается в 1513 году. Здесь можно посетить Пуховичский районный краеведческий музей, который размещен в доме помещика революционера-народника Анатолия Осиповича Бонч-Осмолов-ского. Здание является памятником архитектуры позднего классицизма. Его владельцы часто менялись, и точно неизвестно, когда и при ком была построена местная усадьба.

Главная достопримечательность Блони — Свято-Троицкий храм. Он был построен в 1826 году и считается памятником деревянного зодчества.

До конца веломаршрута я ехал с максимальным комфортом по пешеходной и велосипедной дорожке до детского центра медицинской реабилитации «Пуховичи».

Весь маршрут с посещением деревень — это около 35 километров. Совсем легким его не назовешь, но и уж очень сложным тоже. Поехав по этому маршруту, вы сможете увидеть памятники архитектуры, памятники погибшим в Великой Отечественной войне да и просто насладиться прекрасными видами наших деревенских пейзажей. Так что веломаршрут проверен лично, и со всей ответственно-стью я могу рекомендовать его всем любителям велопрогулок.

Станислав БЕЛОУСОВ.