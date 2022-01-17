Костевич: проект новой Конституции базируется на мощном социальном блоке

Проект предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь затрагивает основные интересы граждан нашей страны и базируется на мощном социальном блоке. Об этом заявила корреспонденту БелТА министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

За годы независимости в республике выстроена на высоком уровне сложная система социальной защиты граждан. «Объясним повышенный интерес населения к возможным изменениям в Конституцию, которые касаются социальной политики. Люди высказываются за сохранение и приумножение того, что мы имеем. Также важно актуализировать ряд направлений», — сказала Ирина Костевич.

Она отметила те позиции в проекте, которые как раз соответствуют этим ожиданиям. Так, гражданам Беларуси неизменно гарантируется право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом. Особую заботу государство продолжит проявлять по отношению к ветеранам войны и труда, людям, утратившим здоровье при защите государственных и общественных интересов. Продолжится курс на создание инклюзивного общества, что не только прописано в плане мероприятий по реализации Конвенции о правах инвалидов, но и предлагается включить в Основной закон.

«Необходимо закрепить на уровне Конституции равные возможности для участия людей с инвалидностью в различных сферах жизни. Речь о социальной интеграции инвалидов, создании доступной среды и улучшении качества их жизни, поддержке семей с инвалидами», — считает министр.

Отдельно она остановилась на основном приоритете государства в области демографии — крепкой и здоровой семье. «Сейчас как никогда важно отстоять для будущих поколений ценность брака как союза женщины и мужчины, преемственность традиций. Потому что жизненные установки современной молодежи меняются под влиянием индивидуализации общества, развития технологий, популяризации нетрадиционных семейных ценностей. Когда в некоторых странах разрушается институт уважения к старшему поколению, мы должны сохранить благодарность и память о подвигах наших ветеранов. Наша нация сильна многовековыми традициями, а обновленная Конституция станет крепкой опорой для их сохранения», — заключила Ирина Костевич.